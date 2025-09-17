Wieczorny show w Katowicach z Kajetanem Kajetanowiczem

Podczas miejskich odcinków specjalnych kibice mogą z bliska podziwiać wszystkie załogi w akcji, a także zobaczyć i poczuć wyjątkowe elementy rajdowej atmosfery takie jak kręcenie się wokół beczek, rozgrzane do czerwoności hamulce, dynamiczne nawroty z użyciem hamulca ręcznego czy blask potężnych reflektorów rozświetlających drogę.



W programie Rajdu Śląska 2025 organizatorzy zaplanowali dwie próby o charakterze superoesów. Pierwszą z nich gościć będzie miasto Katowice – współgospodarz wydarzenia. Superoes w stolicy województwa śląskiego po raz pierwszy przeprowadzono w 2022 roku. Jego trasa prowadzi w ścisłym centrum miasta – wokół symboli regionu – katowickiego Spodka, Pomnika Powstańców Śląskich i w Strefie Kultury. OS GZM Katowice to wyjątkowe wydarzenie w skali rajdowego świata. Próbami w sercu tak dużej aglomeracji może się pochwalić jedynie kilka miast na świecie. Oprócz Katowic są to m.in. Rzym (Rally di Roma Capitale), Cordoba (Rajd Argentyny) czy też Ateny (Rajd Akropolu).



Z CHILE DO KATOWIC



Odcinek specjalny GZM Katowice rozpocznie się w piątek, 19 września o 19:30. Najpierw na trasę liczącą 1,85 km wyjadą samochody historyczne – legendarne rajdówki sprzed lat, którymi zawodnicy rywalizują w ramach rund Millers Oils HRSMP. Na 20:30 zaplanowano przejazdy załóg we współczesnych konstrukcjach, w tym autach Rally2. To najszybsze i najbardziej zaawansowane samochody dopuszczone do rywalizacji m.in. w mistrzostwach Polski (RSMP) i Rajdowym Pucharze Europy (FIA ERT).



Właśnie taką rajdówkę, a konkretnie Toyotę GR Yaris Rally2, na odcinku w Katowicach zaprezentuje gwiazda i gość specjalny wieczornego show, czyli Kajetan Kajetanowicz. Dla czterokrotnego mistrza Polski, trzykrotnego mistrza Europy i triumfatora cyklu WRC2 Challenger Rajd Śląska to swoista podróż sentymentalna. Trasa zawodów przebiega bowiem częściowo po odcinkach, na których pochodzący z Ustronia kierowca zdobywał rajdowe szlify i osiągał pierwsze sukcesy.



– Bardzo się cieszę, że organizator Rajdu Śląska ponownie zaprosił nas do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jestem przekonany, że występ przed naszą polską publicznością będzie dla mnie pełny pozytywnych emocji. Z przyjemnością zadbam o to, aby przejazd Toyotą był równie ekscytujący dla zgromadzonych w Katowicach kibiców. Fantastycznie będzie pojawić się na krajowej imprezie, tym bardziej że startując w mistrzostwach świata nie mam takich okazji zbyt wiele. Do zobaczenia na Śląsku! – powiedział Kajetan Kajetanowicz, który dosłownie kilka dni przed Rajdem Śląska wrócił z Ameryki Południowej, gdzie walczył w rundach WRC w Paragwaju i Chile.



KRÓL SUPEROESÓW Z USTRONIA



W trakcie swojej kariery Kajetanowicz wielokrotnie zwyciężał na tego typu miejskich próbach. W mistrzostwach Polski Kajto, wraz z Jarkiem Baranem, wygrał 11 superoesów, pierwszy w 2010 roku. Tę samą liczbę triumfów polski duet odniósł w rundach mistrzostw Europy, wliczając trzy zwycięstwa na środku Atlantyku – w pokazowym show na ulicach Ponta Delgada, poprzedzającym spektakularny Rajd Azorów.



Z kolei w ramach różnych kategorii w mistrzostwach świata (WRC2, WRC2 Open, WRC3 i WRC2 Challenger) Kajetanowicz, tym razem z Maciejem Szczepaniakiem, wywalczył najlepszy czas aż na 17 superoesach.



Oprócz tego Kajto jest niekwestionowanym królem Kryterium Asów na ulicy Karowej w Warszawie. Ustronianin ośmiokrotnie nie miał sobie równych w prestiżowej rywalizacji toczonej na trasie pokrytej m.in. zdradliwie śliską kostką brukową.



Wstęp na odcinki specjalne w Katowicach (GZM Katowice) i Chorzowie (Superauto.pl Stadion Śląski), do parku serwisowego zlokalizowanego na legendarnej arenie, a także na wszystkie pozostałe oesy jest bezpłatny.