Winiarski poza mistrzostwami świata! Niemcy gorsi od Słowenii

Niemcy w pierwszej kolejce fazy grupowej przegrali z Bułgarią 0:3, a następnie pokonali outsidera grupy Chile. Słowenia również bez problemów ograła ekipę z Ameryki Południowej, a z Bułgarami przegrała po 5 setowym boju. Oznaczało to, że środowe spotkanie zadecyduje o awansie do 1/8 finału mistrzostw świata.

Pierwszy set padł łupem Słoweńców, którzy wygrali do 21. Siatkarze prowadzeni przez Winiarskiego pozbierali się w drugiej odsłonie i dość łatwo zwyciężyli do 17. Kluczowy był trzeci, niezwykle zacięty set, w którym to Niemcy ulegli 29:31.

Czwarta partia i jak się okazało ostatnia znowu przyniosła dużo emocji. Zwłaszcza w końcówce było nerwowo. Remis utrzymywał się do stanu 21:21, wtedy na prowadzenie wyszli Słoweńcy, chwilę później powiększając przewagę i ostatecznie wygrywając do 22.

Słowenia w 1/8 finału zagra z USA, a Bułgaria zmierzy się z Portugalią.

Słowenia - Niemcy 3:1 (25:21, 17:25, 31:29, 25:22)

IM, Polsat Sport