Wszystko jasne. Oto skład Barcelony na mecz LM. Brakuje wielkiej gwiazdy
Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny znaleźli się w kadrze Barcelony na wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy zasadniczej hiszpański zespół zmierzy się z Newcastle United FC. Wśród powołanych brakuje gwiazdy drużyny - Lamine'a Yamala.
W czwartek, 18 września, "Duma Katalonii" rozpocznie zmagania w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Do europejskich pucharów zespół przystępuje w dobrych nastrojach po wysokim zwycięstwie 6:0 w La Lidze nad Valenicą CF. W tym spotkaniu na placu gry zameldował się Robert Lewandowski, który wszedł z ławki rezerwowych pod koniec meczu. Polak zagrał zaledwie 23 minuty, a mimo to zdołał ustrzelić dublet.
Klub podał kadrę, która poleci na spotkanie w Anglii. W składzie obecni są nasi rodacy - Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Brakuje jednak największej gwiazdy zespołu - Lamina Yamala. Młody Hiszpan nabawił się kontuzji pleców podczas zgrupowania reprezentacji.
Z urazami walczą również: Gavi, Alejandro Balde oraz Marc-Andre ter Stegen.
Skład prezentuje się następująco:
Bramkarze: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Diego Kochen
Obrońcy: Ronald Araújo, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrentes
Pomocnicy: Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Dani Olmo, Frankie de Jong, Marc Bernal
Napastnicy i skrzydłowi: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Toni Fernandez
W kolejnym meczu LM Barcelona podejmie PSG. Na tym etapie rozgrywek drużyna niemieckiego szkoleniowca zmierzy się jeszcze z: Olympiakosem Pireus, Club Brugge, Chelsea FC, Eintrachtem Frankfurt, Slavią Praga, FC Kopenhaga.
W poprzednim sezonie drużyna "Blugrany" zajęła drugie miejsce w fazie ligowej z dorobkiem 19 punktów. W play-offach również radziła sobie świetnie, eliminując Benficę Lizbona, a później Borussię Dortmund. Dopiero w półfinale minimalnie lepszy w dwumeczu okazał się Inter Mediolan - Barca, która była jednym z kandydatów do końcowego triumfu, musiała pożegnać się z turniejem.