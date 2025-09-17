Wszystko jasne. Oto skład Barcelony na mecz LM. Brakuje wielkiej gwiazdy

W czwartek, 18 września, "Duma Katalonii" rozpocznie zmagania w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Do europejskich pucharów zespół przystępuje w dobrych nastrojach po wysokim zwycięstwie 6:0 w La Lidze nad Valenicą CF. W tym spotkaniu na placu gry zameldował się Robert Lewandowski, który wszedł z ławki rezerwowych pod koniec meczu. Polak zagrał zaledwie 23 minuty, a mimo to zdołał ustrzelić dublet.

Klub podał kadrę, która poleci na spotkanie w Anglii. W składzie obecni są nasi rodacy - Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Brakuje jednak największej gwiazdy zespołu - Lamina Yamala. Młody Hiszpan nabawił się kontuzji pleców podczas zgrupowania reprezentacji.

Z urazami walczą również: Gavi, Alejandro Balde oraz Marc-Andre ter Stegen.

Skład prezentuje się następująco:

Bramkarze: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Diego Kochen

Obrońcy: Ronald Araújo, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrentes

Pomocnicy: Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Dani Olmo, Frankie de Jong, Marc Bernal

Napastnicy i skrzydłowi: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Toni Fernandez

W kolejnym meczu LM Barcelona podejmie PSG. Na tym etapie rozgrywek drużyna niemieckiego szkoleniowca zmierzy się jeszcze z: Olympiakosem Pireus, Club Brugge, Chelsea FC, Eintrachtem Frankfurt, Slavią Praga, FC Kopenhaga.

W poprzednim sezonie drużyna "Blugrany" zajęła drugie miejsce w fazie ligowej z dorobkiem 19 punktów. W play-offach również radziła sobie świetnie, eliminując Benficę Lizbona, a później Borussię Dortmund. Dopiero w półfinale minimalnie lepszy w dwumeczu okazał się Inter Mediolan - Barca, która była jednym z kandydatów do końcowego triumfu, musiała pożegnać się z turniejem.

MR, Polsat Sport