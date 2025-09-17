Zmienne szczęście polskich piłkarzy w Lidze Mistrzów

Wizyta Atalanty na Parc de Princes się zaczęła źle. Goście stracili gola po uderzeniu brazylijskiego obrońcy Marquinhosa już w trzeciej minucie. Po doskonałym strzale Gruzina Chwiczy Kwaracchelii jeszcze przed przerwą sytuacja włoskiego zespołu stała się nie do pozazdroszczenia. Do klęski 0:4 ekipy trenera Ivan Jurica doprowadzili po zmianie stron Portugalczycy Nuno Mendes i Goncalo Ramos.

Z kolei Inter pokonał na wyjeździe Ajax 2:0 po dwóch golach Marcusa Thurama. Zieliński wszedł na boisko w 80. minucie, zmieniając Nicolo Barellę.

W barwach lidera Premier League Liverpoolu zadebiutował sprowadzony niedawno za rekordową sumę 146,5 mln euro z Newcastle United Alexander Isak. Szwedzki napastnik co prawda nie wpisał się na listę strzelców w potyczce z Atletico Madryt, ale szybko miał powody do zadowolenia. Jego koledzy dosłownie po kilku minutach prowadzili 2:0, m.in. dzięki 48. w Champions League bramce Egipcjanina Mohameda Salaha.

Goście w doliczonym czasie pierwszej części gry zdobyli bramkę kontaktową. Atletico po drugim golu Marcosa Llorente w 81. minucie wyrównało na 2:2. Nie był to jednak koniec emocji, gdyż holenderski obrońca Virgil van Dijk, już w doliczonym czasie, strzałem głową uratował zwycięstwo drużyny z Anfield.

W środę jako pierwsze mecze rozegrały debiutujące w piłkarskiej Lidze Mistrzów ekipy Pafos i Bodoe/Glimt. Obie zremisowały wyjazdowe mecze - zespół z Cypru 0:0 z Olympiakosem Pireus, a norweska drużyna 2:2 ze Slavią Praga, choć przegrywała już 0:2.

Premierowa kolejka wyjątkowo została rozłożona na trzy dni, od wtorku do czwartku.

Obecna edycja jest drugą w odświeżonej formule. Przed rokiem wprowadzono liczne zmiany w systemie rozgrywek, m.in. zlikwidowano fazę grupową i zwiększono liczbę uczestników z 32 do 36. Wszystkie drużyny rozgrywają po osiem spotkań, z rywalami wskazanymi w losowaniu, i zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 trafią bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 powalczą o awans do tej rundy w barażach.

Środa, 17 września:

Olympiakos Pireus - Pafos FC 0:0 (0:0)

Slavia Praga - FK Bodo/Glimt 2:2 (1:0)

Bramki: Youssoupha Mbodji 23, 74 - Daniel Bassi 78; Sondre Fet 90.

Ajax Amsterdam - Inter Mediolan 0:2 (0:1)

Bramki: Marcus Thuram 42, 47.

Bayern Monachium - Chelsea FC 3:1 (2:1)

Bramki: Trevoh Chalobah 20 (sam.); Harry Kane 27 (rz.k.), 63 - Cole Palmer 29.

Liverpool FC - Atletico Madryt 3:2 (2:1)

Bramki: Andrew Robertson 4; Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2 - Marcos Llorente 45+3, 81.

Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo 4:0 (2:0)

Bramki: Marquinhos 3, Khvicha Kvaratskhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.

