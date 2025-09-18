A jednak! Bereszyński zagra w nowym klubie

Piłka nożna

Bartosz Bereszyński znalazł nowego pracodawcę. Po doświadczonego obrońcę postanowiła sięgnąć drużyna Palermo FC. Zawodnik ma podpisać roczny kontrakt z opcją przedłużenia.

fot. Cyfrasport
Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński od początku sezonu pozostawał bez klubu, gdyż jego umowa z Sampdorią Genua dobiegła końca. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, polski piłkarz lada moment ma zostać zawodnikiem Palermo FC. Zawodnik jest w drodze na testy medyczne. 

 

Polak ma podpisać u swojego pracodawcy roczny kontrakt z możliwością przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy.

 

Drużyna z Sycylii aktualnie gra na poziomie Serie B, jednak chce wykonać ambitny plan - awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej w tym kraju. Ściągnięcie 58-krotnego reprezentanta Polski ma pomóc w zrealizowaniu tego celu. Obecnie ekipa Filippo Inzaghi znajduje się na trzecim miejscu w tabeli, mając na koncie siedem punktów po trzech meczach.

 

Kiedy kontrakt z Sampodorią dobiegł końca, media informowały o drużynach, które były chętne zatrudnić Bereszyńskiego. Mówiło się o ofertach z Polski, Turcji, a także Izraela. Piłkarz jednak zdecydował się pozostać we Włoszech.

 

W kraju z południa Europy Bereszyński grał nieprzerwanie od sezonu 2016/2017, gdy opuścił szeregi Legii Warszawa. Przez ten czas 33-latek zdołał wystąpić na włoskich boiskach ponad 200 razy, reprezentując barwy Sampdorii Genua, Empoli FC oraz SSC Napoli.

MR, Polsat Sport
