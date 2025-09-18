Aleksandra Mirosław leci na MŚ z kadrą Hiszpanii. To już pewne

Polska reprezentacja poleci do Azji w niedzielę.

W Seulu zabraknie brązowej medalistki IO z Paryża Aleksandry Kałuckiej, ale będą jej siostra bliźniaczka, mistrzyni globu z 2021 r. Natalia Kałucka oraz Patrycja Chudziak i Marcin Dzieński.

W Seulu wystartować ma także we wspinaczce na czas Anna Brożek, której wyniki w sezonie oscylowały wokół 7,50, ale ostatecznie nie zmieściły się w limicie będącym minimum na MŚ. Zawodniczka leci na własny koszt, a jej udział dopuszczają przepisy, gdyż federacja nie przekroczyła limitu liczby zawodników.

- Ola ma zaplanowane w Seulu trzy treningi. Zapewne nie wszystkie na ściance, na której odbędą się zawody, bo ta jest dostępna dla wszystkich rywalizujących dopiero na trzy dni przed mistrzostwami – powiedział menadżer Mirosław Jan Peńsko.

Mirosław przygotowywała się do czempionatu w Hiszpani. Na dwóch ostatnich MŚ w 2021 i 2023 zajęła trzecie miejsce, z tym, że w szwajcarskim Bernie były to także kwalifikacje do IO, których nie zdobyła i musiała startować w Rzymie w miesiąc później w eliminacjach europejskich. Była dwa razy mistrzynią globu – w 2018 i 2019 r. Jej celem - jak mówiła rozpoczynając przygotowania do najważniejszej imprezy roku - jest ponownie walka o złoto.

Mistrzyni olimpijska zajmuje obecnie czwarte miejsce w rankingu PŚ (wygrała na Bali i Chamonix) i jej najgroźniejszymi rywalkami w walce o złoto w Seulu powinny być wyprzedzające ją w rankingu liderka Amerykanka Emma Hunt, Chinka Yafei Zhou, Indonezyjka Desak Made Rita Kusuma Dewi, Koreanka Jimin Jeong oraz szósta w rankingu PŚ Natalia Kałucka.

- Natalia ma potencjał olbrzymi, świat skoczył do przodu, ale ona też biega szybciej, jest lepsza, robi postęp. Nie chcę zapeszać… I podnosić poprzeczki, bo to loteryjna konkurencja, jestem błąd i cię nie ma. Liczę na medal dla Polski – powiedział prezes PZA Marek Wierzbowski.

Zawody kobiet we wspinaczce na czas zaplanowano w Seulu na 24 września – rano eliminacje, a wieczorem czasu lokalnego finały z udziałem 16 najlepszych zawodniczek.

MŚ odbędą się w dniach 21-28 września w trzech konkurencjach: boulderingu, wspinaczce na prowadzenie i czasówkach.