Będzie finał z udziałem reprezentantki Polski. W niedzielę powalczy o medal

Maria Żodzik wynikiem 1,92 m awansowała do finału skoku wzwyż w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Reprezentantka Polski o medal powalczy w niedzielę.

fot. PAP
Żodzik pochodzi z Białorusi, ale od kilku lat mieszka w Polsce. Jej dziadkowie byli Polakami. W marcu 2024 roku decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymała polskie obywatelstwo.

 

W niedzielnym finale weźmie udział 16 zawodniczek. Do awansu wystarczył wynik 1,88. Zdecydowaną faworytką jest rekordzistka świata Jarosława Mahuczich z Ukrainy. O zwycięstwo powalczą także Australijki Eleanor Patterson i Nicola Olyslagers.

JŻ, PAP
