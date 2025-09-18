Będzie finał z udziałem reprezentantki Polski. W niedzielę powalczy o medal
Maria Żodzik wynikiem 1,92 m awansowała do finału skoku wzwyż w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Reprezentantka Polski o medal powalczy w niedzielę.
Będzie finał z udziałem reprezentantki Polski. W niedzielę powalczy o medal
Żodzik pochodzi z Białorusi, ale od kilku lat mieszka w Polsce. Jej dziadkowie byli Polakami. W marcu 2024 roku decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymała polskie obywatelstwo.
ZOBACZ TAKŻE: Rekord życiowy Polki! Jest awans do półfinału
W niedzielnym finale weźmie udział 16 zawodniczek. Do awansu wystarczył wynik 1,88. Zdecydowaną faworytką jest rekordzistka świata Jarosława Mahuczich z Ukrainy. O zwycięstwo powalczą także Australijki Eleanor Patterson i Nicola Olyslagers.Przejdź na Polsatsport.pl