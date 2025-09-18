Co za dramaturgia na MŚ! Tie-break zakończony wynikiem 22:20

Przystępując do meczu ostatniej kolejki fazy grupowej, Filipińczycy mieli na koncie jedno zwycięstwo. Potrzebowali więc wygranej z Iranem, aby awansować do 1/8 finału. Ich rywale byli jednak w podobnym położeniu i również musieli triumfować. To zwiastowało wielkie emocje.

I tak też faktycznie było. Pierwszy set padł łupem Filipińczyków, ale w drugim wygrali już Irańczycy. Dwie kolejne partie wyglądały podobnie, co doprowadziło do tie-breaka.

Piąta odsłona była bardzo długa. Nie skończyło się na zdobyciu przez którąś z drużyn 15 punktów. Zamiast tego grano na przewagi. Przy rezultacie 20:18 zwycięstwo świętowali już Filipińczycy, ale trener Irańczyków poprosił o challenge. To okazało się dobrym pomysłem - wynik zmieniono na 19:19.

Irańczycy otrzymali drugą szansę i nie zmarnowali jej. Wygrali 22:20 i to oni awansowali do fazy pucharowej.

Filipiny - Iran 25:21, 21:25, 25:17, 23:25, 20:22