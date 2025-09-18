Dramat polskich siatkarzy! Musieli poddać mecz

Siatkówka

Bartosz Łosiak i Michał Bryl nie dokończyli meczu w ramach turnieju w Brazylii. Polacy prowadzili z holenderskim duetem Van De Velde/Brouwer, ale Łosiak nabawił się kontuzji i Biało-Czerwoni wycofali się z dalszej rywalizacji.

Dramat polskich siatkarzy! Musieli poddać mecz
fot. PAP
Bartosz Łosiak i Michał Bryl

Przypomnijmy - Łosiak i Bryl biorą udział w turnieju w Brazylii - BPT Elite 16 Joao Pessoa. W ramach fazy grupowej w pierwszej kolejce ograli faworytów gospodarzy, triumfując z brazylijskim duetem Andre/Renato w dwóch setach. 

 

W drugiej serii rywalizowali z holenderską parą Van De Velde/Brouwer. Zaczęło się idealnie dla Polaków - wygrali pierwszego seta 21:13.

 

Niestety - w drugiej partii Łosiak nabawił się kontuzji, pechowo spadając po zagrywce i Biało-Czerwoni nie byli w stanie dalej rywalizować z Holendrami.

 

 

Łosiak/Bryl - Van De Velde/Brouwer 1:0 (21:17, 14:16, krecz pary Łosiak/Bryl)

BS, Polsat Sport
