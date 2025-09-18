Dramat selekcjonera reprezentacji Brazylii. Dowiedział się o tym tuż przed meczem

Brazylia przystąpiła do tego meczu po dwóch wygranych w fazie grupowej - z Chinami 3:1 oraz Czechami 3:0. Wydawało się, że "Canarinhos" przypieczętują awans starciem z Serbami, ale niespodziewanie drużyna z Bałkanów triumfowała bez straty seta i tym samym mocno skomplikowała sytuację utytułowanego rywala.

Osobisty dramat przed tym meczem przeżył Rezende, który dowiedział się o śmierci swojej 91-letniej mamy. Informację o tym przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych jego syn, Bruno. Dotarła również ona do Bernardo, który nie ukrywał swoich emocji. Można było dostrzec kompletnie zdruzgotanego i załamanego 66-latka, pocieszanego przez swoich podopiecznych. Ci w geście szacunku, zagrali w czarnych opaskach.

ZOBACZ TAKŻE: Grbić powiedział o problemie z Leonem. Dlatego go zmienił! Co z Kanadą?

Jeszcze przed spotkaniem, jakże nieudanym dla Brazylijczyków, które może przesądzić o braku ich w 1/8 finału, Rezende opublikował wpis. Ubolewa w nim, że w takiej sytuacji jest daleko od domu i nie mógł się z nią pożegnać. Podziękował za wszystkie lata miłości, przywiązania i oddania.

Rezende to absolutna legenda nie tylko brazylijskiej, ale i światowej siatkówki. Lista jego dokonań jest imponująca, a do najważniejszych należą aż trzy złote medale mistrzostw świata, osiem triumfów w Lidze Światowej, czyli poprzedniczce Ligi Narodów, osiem wygranych Mistrzostw Ameryki Południowej, dwa Puchary Świata oraz cztery medale olimpijskie - dwa złote z mężczyznami oraz dwa brązowe z kobietami.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport