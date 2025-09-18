Grbić powiedział o problemie z Leonem. Dlatego go zmienił! Co z Kanadą?

Polacy już przed starciem z Holendrami byli pewni wyjścia z grupy, ale musieli wygrać, żeby przypieczętować pierwszą lokatę w tabeli. Cel udało się zrealizować, mimo ambitnej postawy rywala, który wygrał premierowego seta oraz doprowadził do nerwowej końcówki w czwartej partii. Wówczas kapitalnie w ataku oraz w polu serwisowym zaprezentował się Semeniuk, który zastąpił Leona. Jak się okazuje, nie chodziło o problem w ofensywie u Kubańczyka z polskim paszportem.

- Leon nie ma dużego problemu w ataku, Leon ma problem w przyjęciu. To jest proste. Był na celowniku Holendrów. Nie chcę powiedzieć, że to jedyna rzecz, ale to był powód, dla którego go zmieniłem. A "Semen"? To jest maszyna (śmiech) - przyznał otwarcie Grbić w rozmowie z Marcinem Lepą.

Serbski szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że podobnie, co rywalizacja z "Oranje", może wyglądać bój o ćwierćfinał z Kanadyjczykami w 1/8 finału.

- Zagrają tak samo jak Holandia. Będą ryzykować. Porażka z Turcją 0:3 nic nie znaczy. Widziałem, jak Turcja nie zagrała w trzecim secie na swoim najlepszym poziomie i od razu Kanada doskoczyła (porażka 25:27 - przyp. red.). Stąd musimy uważać. Teraz będzie strefa eliminacji, więc każdy punkt będzie ważny. Teraz dopiero zaczynamy turniej i będzie ciekawie - skwitował Grbić.

Mecz Polska - Kanada w sobotę 20 września o godz. 14:00.

