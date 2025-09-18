"Historyczna porażka". Brazylijczycy w szoku po sensacji na MŚ

W ostatniej kolejce fazy grupowej "Canarinhos" przegrali z Serbią 0:3 i ostatecznie pożegnali się z turniejem, zajmując trzecią pozycję w grupie H, za Serbią i Czechami.

Telewizja CNN Brasil nazywając czwartkową przegraną "szokiem", wskazuje, że porażkę tę należy uznać za historyczną, gdyż w XXI wieku ekipa "Canarinhos" zawsze wychodziła z grupy. W dodatku dalsze jej poczynania zazwyczaj kończyły się medalami.

"W obecnym stuleciu Brazylia zawsze dochodziła przynajmniej do półfinałów. Nasza reprezentacja trzykrotnie z rzędu zdobywała mistrzostwo globu: w 2002, 2006 i 2010 roku. W 2014 i 2018 byliśmy wicemistrzami świata" - przypomniała CNN Brasil.

Odnotowała, że zajmując ostatecznie 17. miejsce w mundialu siatkarzy, reprezentacja Brazylii zanotowała najsłabszy swój wynik od 1978 roku. Dodała jednak, że turniej sprzed 47 lat we Włoszech rozgrywany był według innego formatu niż obecny.

Z dużym zakłopotaniem i smutkiem komentują wynik podopiecznych trenera Bernardo Rezende brazylijskie portale UOL oraz dziennik "O Dia". Ten ostatni przypomina, że zespół "Canarinhos" nie pomogły nawet Chiny, które w ostatnim meczu w grupie okazały się słabsze od Czechów i przegrały 0:3.

Komentatorzy odnotowali, że atmosfera w meczu przeciwko Serbii była "ciężka". Wskazują, że na słabych nastrojach zaciążyła nie tylko duża presja przed meczem, ale również informacja o śmierci matki trenera "Bernardinho".

Media na zakończenie przygody Brazylijczyków z siatkarskim mundialem pokazują płaczącego przed meczem z Serbią szkoleniowca "Canarinhos", pocieszanego w związku ze śmiercią matki przez swoich podopiecznych oraz sędziego czwartkowego spotkania.

