Kolejny wielki turniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej! To już szósty raz

Podobnie jak w zeszłym roku impreza będzie rozgrywana w formule czterozespołowej, obejmującej dwa półfinały (18-19 grudnia) oraz finał wyznaczony na 22 grudnia.

O Superpuchar Italii powalczą najlepsze zespoły sezonu 2024/25: mistrz Serie A (SSC Napoli), zdobywca Pucharu Włoch (Bologna FC z Łukaszem Skorupskim), wicemistrz kraju (Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim) oraz finalista krajowego pucharu (AC Milan).

W pierwszym półfinale Napoli zagra z Milanem, a w drugim Bologna zmierzy się z Interem. Zwycięzcy meczów spotkają się w finale.

Transmisje będą dostępne w 180 krajach.

Ostatnią edycję wygrał AC Milan, który w finale pokonał broniący trofeum Inter Mediolan 3:2.

PAP