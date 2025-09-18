Kolejny wielki turniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej! To już szósty raz
Po raz szósty piłkarski Superpuchar Włoch zostanie rozegrany w Arabii Saudyjskiej. 38. edycja, podobnie jak poprzednia, odbędzie się w Rijadzie - potwierdziły władze Serie A.
Podobnie jak w zeszłym roku impreza będzie rozgrywana w formule czterozespołowej, obejmującej dwa półfinały (18-19 grudnia) oraz finał wyznaczony na 22 grudnia.
O Superpuchar Italii powalczą najlepsze zespoły sezonu 2024/25: mistrz Serie A (SSC Napoli), zdobywca Pucharu Włoch (Bologna FC z Łukaszem Skorupskim), wicemistrz kraju (Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim) oraz finalista krajowego pucharu (AC Milan).
W pierwszym półfinale Napoli zagra z Milanem, a w drugim Bologna zmierzy się z Interem. Zwycięzcy meczów spotkają się w finale.
Transmisje będą dostępne w 180 krajach.
Ostatnią edycję wygrał AC Milan, który w finale pokonał broniący trofeum Inter Mediolan 3:2.