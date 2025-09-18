Kosa na Kosę - 19.09. Transmisja TV i stream online

Już od dłuższego czasu wypowiedzi Romana i Jakuba Koseckich w mediach wzbudzają sporo emocji. Teraz ten rozpoznawalny duet będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi bieżących spraw w specjalnym programie "Kosa na Kosę", który od września debiutuje na sportowych antenach Polsatu.

Za nami ciekawe wydarzenia w piłkarskim świecie. Ruszyły rozgrywki Ligi Mistrzów, a dzieje się także na polskich boiskach. O tym i innych interesujących tematach dyskutować będą byli reprezentanci Polski.

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w piątek o godzinie 9:00.

