Kosa na Kosę - 19.09. Transmisja TV i stream online
"Kosa na Kosę" to nowy program Polsatu Sport. Swoimi przemyśleniami na temat bieżących spraw będą dzielić się Roman i Jakub Koseccy. Transmisja trzeciego odcinka programu "Kosa na Kosę" w piątek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.
Już od dłuższego czasu wypowiedzi Romana i Jakuba Koseckich w mediach wzbudzają sporo emocji. Teraz ten rozpoznawalny duet będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi bieżących spraw w specjalnym programie "Kosa na Kosę", który od września debiutuje na sportowych antenach Polsatu.
ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące wieści z boisk Ekstraklasy. Kołtoń mówi o dramacie, Hajto apeluje
Za nami ciekawe wydarzenia w piłkarskim świecie. Ruszyły rozgrywki Ligi Mistrzów, a dzieje się także na polskich boiskach. O tym i innych interesujących tematach dyskutować będą byli reprezentanci Polski.
Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w piątek o godzinie 9:00.Przejdź na Polsatsport.pl