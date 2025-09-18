Legenda tenisa walczy z rakiem. "Jest naprawdę źle"
Bjoern Borg ujawnił najnowsze informacje na temat stanu swojego zdrowia. Legendarny szwedzki tenisista w wywiadzie z BBC poinformował, że choruje na raka prostaty, a rokowania nie wyglądają dobrze.
Bjoern Borg to jeden z najlepszych tenisistów w historii. Na swoim koncie ma 11 tytułów wielkoszlemowych: sześć wywalczonych na Roland Garros i pięć na Wimbledonie. To także były lider światowego rankingu.
Szwed karierę zakończył w 1983 roku, ale pozostał przy swojej dyscyplinie sportu. Chociażby w latach 2017-2024 był kapitanem Europejskiej Drużyny podczas pokazowego Pucharu Lavera, gdzie co roku występują największe gwiazdy tenisa.
Teraz Borg przekazał gorsze wieści. W rozmowie z BBC ujawnił, że mierzy się z rakiem prostaty, a rokowania nie wyglądają dobrze.
- Rozmawiałem z lekarzem i powiedział mi, że jest naprawdę źle. Przed rokiem musiałem poddać się operacji. Poinformowano mnie, że w przyszłości czeka mnie walka. Co pół roku chodzę na badania kontrolne, a ostatnie miałem dwa tygodnie temu - przyznał 69-latek.
Do swojego najważniejszego meczu Borg podchodzi z pozytywnym nastawieniem.
- To coś, z czym muszę żyć. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze - dodał.