Legenda tenisa walczy z rakiem. "Jest naprawdę źle"

Bjoern Borg to jeden z najlepszych tenisistów w historii. Na swoim koncie ma 11 tytułów wielkoszlemowych: sześć wywalczonych na Roland Garros i pięć na Wimbledonie. To także były lider światowego rankingu.

Szwed karierę zakończył w 1983 roku, ale pozostał przy swojej dyscyplinie sportu. Chociażby w latach 2017-2024 był kapitanem Europejskiej Drużyny podczas pokazowego Pucharu Lavera, gdzie co roku występują największe gwiazdy tenisa.

Teraz Borg przekazał gorsze wieści. W rozmowie z BBC ujawnił, że mierzy się z rakiem prostaty, a rokowania nie wyglądają dobrze.

- Rozmawiałem z lekarzem i powiedział mi, że jest naprawdę źle. Przed rokiem musiałem poddać się operacji. Poinformowano mnie, że w przyszłości czeka mnie walka. Co pół roku chodzę na badania kontrolne, a ostatnie miałem dwa tygodnie temu - przyznał 69-latek.

Do swojego najważniejszego meczu Borg podchodzi z pozytywnym nastawieniem.

- To coś, z czym muszę żyć. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze - dodał.