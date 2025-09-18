Leon zaapelował do kibiców. Tego potrzebuje kadra

Polacy zaczęli mistrzostwa od zwycięstwa z Rumunią 3:0. Później takim samym wynikiem pokonali Katar. Po dwóch spotkaniach mieli więc sześć punktów bez straty choćby jednego seta.

Nieco trudniejsze wyzwanie czekało Biało-Czerwonych w ostatniej serii gier. Ich rywalem była Holandia. "Oranje" wygrali pierwszego seta 25:22 i postraszyli Polaków. Ci jednak w trzech kolejnych partiach pokazali swą wyższość, ostatecznie zwyciężając 3:1.



W mediach społecznościowych fazę grupową postanowił krótko podsumować Wilfredo Leon.



"Faza grupowa zakończona, poszło nam całkiem nieźle" - napisał reprezentant Polski.



Leon zaapelował też do kibiców.



"Już w sobotę 1/8 finału przeciwko Kanadzie. Bądźcie z nami!" - poprosił siatkarz.



Mecz Polska - Kanada odbędzie się w sobotę 20 września. Transmisja meczu Polska - Kanada w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 12:00.