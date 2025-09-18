Na inaugurację rozgrywek Industria Kielce zdecydowanie pokonała Kolstad Handball. Wysoką skuteczność w tym spotkaniu prezentował w bramce Klemen Ferlin. Dzięki temu do przerwy polski zespół schodził z czterobramkowym prowadzeniem (16:12). W drugiej połowie kielczanie wrzucili wyższy bieg i tylko powiększali swoją przewagę. W 40. minucie było już 25:15. A końcowy wynik wyniósł 37:27.

Sporting również zaczął zmagania w pucharach od zwycięstwa. Portugalski zespół wygrał z Dinamem Bukareszt 33:30. Niemal połowę bramek, bo aż 15, zdobyli bracia Fransisco i Martim Costa - synowie szkoleniowca Sportingu - Ricardo Costy.

To będzie pierwsze starcie Industrii ze Sportingiem. Obie drużyny dotychczas nie mierzyły się przeciwko sobie, nawet w meczu towarzyskim.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sporting CP - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

MR, Polsat Sport