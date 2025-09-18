Liga Mistrzów: Sporting CP - Industria Kielce. Relacja live i wynik na żywo

Piłka ręczna

Sporting CP - Industria Kielce to mecz w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Sporting CP - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

Na inaugurację rozgrywek Industria Kielce zdecydowanie pokonała Kolstad Handball. Wysoką skuteczność w tym spotkaniu prezentował w bramce Klemen Ferlin. Dzięki temu do przerwy polski zespół schodził z czterobramkowym prowadzeniem (16:12). W drugiej połowie kielczanie wrzucili wyższy bieg i tylko powiększali swoją przewagę. W 40. minucie było już 25:15. A końcowy wynik wyniósł 37:27.

 

ZOBACZ TAKŻE: ORLEN Wisła Płock niepokonana! Kolejny triumf w Lidze Mistrzów

 

Sporting również zaczął zmagania w pucharach od zwycięstwa. Portugalski zespół wygrał z Dinamem Bukareszt 33:30. Niemal połowę bramek, bo aż 15, zdobyli bracia Fransisco i Martim Costa - synowie szkoleniowca Sportingu - Ricardo Costy.

 

To będzie pierwsze starcie Industrii ze Sportingiem. Obie drużyny dotychczas nie mierzyły się przeciwko sobie, nawet w meczu towarzyskim.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sporting CP - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INDUSTRIA KIELCELIGA MISTRZÓWPIŁKA RĘCZNASPORTING LIZBONA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 