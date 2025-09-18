W kolejnym wydaniu Magazynu Olimpijskiego gośćmi Aleksandry Szutenberg będą medalistki mistrzostw świata w boksie olimpijskim, które niedawno odbyły się w Liverpoolu - Agata Kaczmarska oraz Aneta Rygielska.

Polskę na mistrzostwach świata reprezentowało 19 pięściarzy i pięściarek. Na najwyższym stopniu podium stanęła Kaczmarska, która została mistrzynią świata w kategorii 80+ kg kobiet. Rygielska natomiast zdobyła srebrny medal w wadze do 66 kg. Złoto wywalczone w Liverpoolu to największy sukces w dotychczasowej karierze pięściarki z Iłży i historyczny moment dla polskiego boksu - to dopiero trzeci złoty medal MŚ dla Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy złoto! Świetna walka Kaczmarskiej w finale

Rywalizacja w Anglii toczyła się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbyły się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że dopóki boks olimpijski sankcjonowała szargana licznymi skandalami IBA (International Boxing Federation) pięściarstwu groziło wykluczenie z igrzysk olimpijskich.

W Magazynie Olimpijskim medalistki opowiedzą o kulisach turnieju i emocjach, które towarzyszyły im podczas historycznych walk.

Transmisja Magazynu Olimpijskiego w sobotę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 8:00.

Polsat Sport