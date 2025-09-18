MŚ siatkarzy 2025. Gdzie oglądać mecze 1/8 finału? Transmisje TV i stream online. Plan transmisji meczów siatkówki

Faza grupowa wyłoniła szesnaście najlepszych drużyn tego turnieju. Do rundy pucharowej awans wywalczyły Tunezja, Iran, Polska, Holandia, Argentyna, Finlandia, USA, Portugalia, Bułgaria, Słowenia, Belgia, Włochy, Turcja, Kanada, Serbia oraz Czechy.

Przed nami najważniejsze mecze mistrzostw świata siatkarzy 2025. Spotkania 1/8 finału odbędą się w dniach 20-23 września (sobota - wtorek). Każdego dnia odbędą się dwa starcia.

Ćwierćfinały zaplanowano na środę 24 września oraz czwartek 25 września. Półfinały odbędą się w sobotę 27 września.

Z kolei w niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał.

Reprezentacja Polski pewnie wygrała swoją grupę i w 1/8 finału zmierzy się z Kanadą.

MŚ siatkarzy 2025. Gdzie oglądać mecze 1/8 finału? Transmisje TV i stream online

1/8 finału

20 września (sobota)

Turcja - Holandia, 9:15 (transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Polska - Kanada, 13:45 (transmisja - Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

