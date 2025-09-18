Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kanada w 1/8 finału MŚ siatkarzy?

Polscy siatkarze w ostatnim meczu grupowym pokonali Holandię 3:1, przegrywając pierwszego seta w mistrzostwach świata odbywających się na Filipinach. Biało-Czerwoni w 1/8 finału zagrają z Kanadą.

Stawką meczu zespołu Nikoli Grbica z drużyną „Oranje” było pierwsze miejsce w grupie B. Rywal okazał się wymagający i nawet wygrał pierwszego seta. Kolejne partie również były zacięte, ale to polscy siatkarze rozstrzygnęli je na swoją korzyść. Liderem Biało-Czerwonych był w tym meczu Bartosz Kurek - zdobył 19 punktów.

Wicemistrzowie olimpijscy zagrają w 1/8 finału z Kanadą, która w grupie G zajęła drugą pozycję po porażce z Turcją 0:3. Wcześniej natomiast drużyna z Ameryki Północnej wygrała dwa spotkania - 3:1 z Libią i (dość niespodziewanie) 3:0 z Japonią.

Polska - Kanada. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Mecz Polska - Kanada odbędzie się w sobotę 20 września. Transmisja meczu Polska - Kanada w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 12:00.