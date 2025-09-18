Polak odpadł po czterech seriach. Załapał się do pierwszej dziesiątki

Dawid Wegner zajął dziewiąte miejsce w rzucie oszczepem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Złoty medal zdobył Keshorn Walcott z Trynidadu i Tobago. Srebro wywalczył Anderson Peters z Grenady, a brąz Amerykanin Curtis Thompson.

fot. PAP
Walcott triumfował wynikiem 88,16. Drugi Peters rzucił 87,38, a trzeci Thompson - 86,67. 32-letni Walcott odniósł największy sukces od 2012 roku, gdy zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Londynie.

 

Wegner w najlepszej próbie uzyskał 83,03 i odpadł z konkursu po czterech seriach. Polak wyprzedził jednak utytułowanych zawodników. 10. miejsce zajął mistrz olimpijski Arshad Nadeem z Pakistanu, a mistrz Europy Jakub Vadlejch z Czech był 11.

 

W środę Wegner zajął czwarte miejsce w eliminacjach i poprawił rekord życiowy na 85,67. Stał się czwartym polskim oszczepnikiem, który przekroczył barierę 85 metrów. W Tokio startowało trzech polskich oszczepników. Marcin Krukowski i Cyprian Mrzygłód odpadli w eliminacjach.

