Polak odpadł po czterech seriach. Załapał się do pierwszej dziesiątki

Walcott triumfował wynikiem 88,16. Drugi Peters rzucił 87,38, a trzeci Thompson - 86,67. 32-letni Walcott odniósł największy sukces od 2012 roku, gdy zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Londynie.

Wegner w najlepszej próbie uzyskał 83,03 i odpadł z konkursu po czterech seriach. Polak wyprzedził jednak utytułowanych zawodników. 10. miejsce zajął mistrz olimpijski Arshad Nadeem z Pakistanu, a mistrz Europy Jakub Vadlejch z Czech był 11.

W środę Wegner zajął czwarte miejsce w eliminacjach i poprawił rekord życiowy na 85,67. Stał się czwartym polskim oszczepnikiem, który przekroczył barierę 85 metrów. W Tokio startowało trzech polskich oszczepników. Marcin Krukowski i Cyprian Mrzygłód odpadli w eliminacjach.