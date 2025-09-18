Polka sensacją MŚ w Tokio. Zabrała głos po sukcesie. "Tam dojrzałam"

– Teraz zaczyna to do mnie wszystko docierać. To jeszcze jednak nie jest to, o czym ja marzę. Na mecie była ogromna satysfakcja, a teraz, gdy to wszystko osiada, to myślę sobie: jest jeszcze sporo pracy do zrobienia – powiedziała Kazimierska.

Reprezentantka Polski podkreśliła, że „teraz wszystko zwalnia”.

– Cały czas na telefonie mam dużo wiadomości, cały czas dużo ludzi do mnie pisze. Nie odpisałam jeszcze na wszystkie wiadomości. Najpierw odpisuję najbliższym, a potem staram się zareagować na wszystkie wiadomości w social mediach. Nawet nie chcę myśleć, co się dzieje, gdy ktoś zdobywa medale, poprawia rekordy świata. Na pewno jest tego dziesięć czy dwadzieścia razy więcej – powiedziała najlepsza z Europejek w finale tokijskich mistrzostw świata.

Przyznała, że finałowego biegu dokładnie nie pamięta. – Tego się nie pamięta z detalami. Nigdy tych dobrych biegów nie pamięta się aż tak dobrze. Pamiętam pojedyncze sytuacje – analizowała Kazimierska.

– Gdy idzie się na stadionie tak dużym, to po wejściu nawet się nie wie, gdzie jest linia startu. Potem każdy łuk i każda prosta wyglądają tak samo. To jest dezorientujące, bo trudno zapamiętać kluczowy moment z biegu. Nawet często ciężko mi powiedzieć, czy coś zdarzyło się 800 czy 600 metrów do mety, to wszystko się zlewa – przyznała.

Swój pierwszy stadion i swój pierwszy trening pamięta jednak doskonale.

– Gdy zaczynałam trenować we Włocławku, to nie było stadionu lekkoatletycznego. Zaczęłam trenować na orlikach. Potem zmodernizowano stadion w moim mieście. Pierwsze zawody były w Bydgoszczy na Zawiszy, a pierwsze w hali bodaj w Warszawie – podkreśliła Kazimierska, która zaczęła przygodę z lekką atletyką w IV lub V klasie. – Tego dokładnie nie pamiętam, miałam 11 lat – przyznała.

Kazimierska chodziła na mecze koszykarzy Anwilu, ale nie miała szczególnych idoli.

– Skład się zmienia co sezon niemal całkowicie, więc ciężko wybrać sobie jakiegoś zawodnika, bo oni uciekają. Na pewno słynną postacią we włocławskiej koszykówce jest Igor Griszczuk. On dalej działa w sporcie i o ile się nie mylę, mieszka we Włocławku. Kamil Łączyński, który jest w reprezentacji, wiele lat grał we Włocławku, ale osobiście go nie poznałam – przyznała biegaczka.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest od trzech lat, studiuje na Uniwersytecie w Oregonie.

– Podoba mi się system, trening, ludzie są fajni. Odnalazłam się tam na pewno. Ciężko teraz odróżnić, gdzie jest mój dom. Większość czasu spędzam w Stanach Zjednoczonych, ale dom rodzinny jest we Włocławku. Jak wracam do domu na parę tygodni, to ciężko się odnaleźć w starej przestrzeni. Jeżeli chodzi o trening, to zawsze mówiłam, że mam w rodzinnym mieście świetne warunki. Teraz jednak zauważam, że one były świetne pod trening, który robiłam w Polsce, trening polskiej szkoły. Zrobienie treningu amerykańskiego nie jest łatwe na miejscu w Polsce – wyjaśniła.

W USA często biega się po ścieżkach rowerowych, po twardej nawierzchni, a we Włocławku ciężko znaleźć taką możliwość albo takie miejsca są od siebie mocno oddalone.

– To są różne elementy i muszę się dostosowywać na nowo w Polsce. Do tego we Włocławku, jak już jestem, trenuję sama, bo nie mam drużyny, nie mam trenerki, działam sama z planu, który dostaję – wyjaśniła.

Stany Zjednoczone zmieniły ją jako osobę.

– Dojrzałam tam. To na pewno. Zrozumiałam, że jeżeli czegoś chcesz, to jesteś w stanie to osiągnąć ciężką pracą. Nauczyłam się jej, chociaż nigdy ciężkiego treningu się nie bałam. Jako człowiek nauczyłam się otwartości na ludzi, sytuacje, nowe rzeczy. Zawsze się tego bałam. To nie jest tak, że teraz te nowe rzeczy mnie nie stresują, ale ze wszystkiego można wyjść obronną ręką. Nauczyłam się, że jeżeli czegoś chcesz, to wyjdziesz na prostą – switowała biegaczka.

Przyznała, że dzięki Ameryce jest bardziej otwarta na ludzi. Teraz Kazimierska uśmiecha się do innych i ma wrażenie, że dobra energia powraca. Stwierdziła, że dobry humor jest zaraźliwy, a ona nie lubi smutnego nastroju.

Zdaniem Kazimierskiej jej starty na bieżni pokazują, że umie się z nich cieszyć.

– Inaczej się to wszystko odczuwa, gdy wychodzę na start z uśmiechem i mam z tego dobrą zabawę. To jest coś takiego, czego się za oceanem nauczyłam. Jeżeli czerpiesz radość z tego, co robisz, to nie może być tak, że nie będziesz miał w tym sukcesów – oceniła.

Pytana o dyskusję, która się toczy, czy większa grupa Polaków powinna korzystać z amerykańskiej, zachodniej myśli szkoleniowej, przyznała, że i ona, i Alicja Konieczek są gotowe pomóc.

– Pomóc, czyli wytłumaczyć, wyjaśnić, pokazać, bo często trenerzy nie powiedzą ci wszystkiego. Jesteśmy bardzo otwarte, aby tłumaczyć wszystko. Stany Zjednoczone nie są też miejscem dla każdego. Wszyscy się dobrze o tym przekonujemy, że wielu zawodników wyjeżdża, a wcale nie zawsze wracają z wynikami. To ciężka szkoła treningu, system startów jest bardzo intensywny. Trzeba mieć do tego zdrowie – fizyczne i psychiczne. Z Alą próbujemy to wszystko przedstawiać ludziom – wskazała Kazimierska.

Jeżeli się chce, to można znaleźć dobre miejsce.

– Trzeba jednak zwracać uwagę na różne elementy, wybierając szkołę. Nie można po prostu iść tylko za nazwiskami, pieniędzmi, różnymi powierzchownymi elementami, które wpływają na to, co się tam będzie z tobą dziać w USA. Wielu zawodników trenuje teraz w USA i ze szkoleniowcami z Europy. Tak już jest w polskim sporcie. Odświeżamy tę myśl trenerską – stwierdziła siódma zawodniczka na świecie.

– My z Alą czy jej siostrą Anetą nikogo nie namawiamy, każdy może wybrać sam. Namawianie nie ma sensu. Mnie namawiano, gdy byłam w liceum i powiedziałam: nie. Dopiero jak do mnie dotarło, że tego chcę, to miało to sens – skwitowała.

Bycie najlepszą z Europejek na mistrzostwach świata pobudza jej wyobraźnię przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy w Birmingham.

– Tam będzie nowe rozdanie, nowy sezon. Ciekawe, jak będzie on wyglądał, bo pierwszy raz od 2021 roku nie ma imprezy globalnej. Trochę ten sezon będzie wyglądał inaczej. ME są wcześniej, bo w sierpniu. Każdy będzie w innej dyspozycji, inne sytuacje życiowe będą się działy wokół. Będę tam jechała z wysokimi celami, ale scena europejska zawsze jest wymagająca – podsumowała.

Przyznała, że nie nastawia się na bycie faworytką.

– Nawet chciałabym, tak jak do tej pory, dochodzić do innych zza pleców. Przyjeżdżałam tutaj nawet nie wiem, z którym wynikiem na świecie w tym roku. Lubię tę pozycję, takiego „czarnego konia” i pokazywania samej sobie, że mogę.

MR, PAP