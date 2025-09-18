Problemy z samolotem piłkarzy AS Monaco. Nie wylecieli na mecz

Piłka nożna

Piłkarze AS Monaco z powodu awarii klimatyzacji w samolocie nie wylecieli w środę na czwartkowy mecz Ligi Mistrzów z Club Brugge i dotrą do Belgii w dniu spotkania.

Problemy z samolotem piłkarzy AS Monaco. Nie wylecieli na mecz
fot. PAP/EPA
Problemy z samolotem piłkarzy AS Monaco. Nie wylecieli na mecz (zdjęcie poglądowe)

- Z przyczyn technicznych podróż w środę nie była możliwa. Nie wiem, czy to opóźnienie będzie miało jakiekolwiek znaczenie, ponieważ jesteśmy profesjonalistami i błyskawicznie zareagowaliśmy dostosowując nasz harmonogram do sytuacji, jaka nas spotkała – przekazał trener francuskiej ekipy Adi Huetter.

 

Na platformach społecznościowych pojawiły się już filmy przedstawiające zawodników AS Monaco siedzących w samolocie w samej bieliźnie i próbujących się wachlować. Później w podobnych „strojach” robili sobie zdjęcia na schodach prowadzących do maszyny, która utknęła na lotnisku w Nicei.

 

Mecz Club Brugge z AS Monaco odbędzie się w czwartek o godz. 18.45.

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Armenia - Portugalia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 