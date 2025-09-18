Problemy z samolotem piłkarzy AS Monaco. Nie wylecieli na mecz

- Z przyczyn technicznych podróż w środę nie była możliwa. Nie wiem, czy to opóźnienie będzie miało jakiekolwiek znaczenie, ponieważ jesteśmy profesjonalistami i błyskawicznie zareagowaliśmy dostosowując nasz harmonogram do sytuacji, jaka nas spotkała – przekazał trener francuskiej ekipy Adi Huetter.

Na platformach społecznościowych pojawiły się już filmy przedstawiające zawodników AS Monaco siedzących w samolocie w samej bieliźnie i próbujących się wachlować. Później w podobnych „strojach” robili sobie zdjęcia na schodach prowadzących do maszyny, która utknęła na lotnisku w Nicei.

Mecz Club Brugge z AS Monaco odbędzie się w czwartek o godz. 18.45.