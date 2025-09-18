Reprezentacja Polski już pewna awansu. FIFA ogłasza

Polska niedawno zremisowała z wyżej notowaną Holandią (1:1) - siódma pozycja - w eliminacjach mistrzostw świata i pokonała Finlandią (3:1), dzięki czemu podreperowała swój dorobek o prawie 15 punktów. Wystarczyło to jednak do przesunięcia się w górę ledwie o jedno miejsce.

Finowie spadli z 69. na 71. pozycję, a inni rywale biało-czerwoni w kwalifikacjach mundialu - Litwa i Malta - plasują się, odpowiednio, na miejscach 145. i 166.

Hiszpanie i Francuzi, dzięki dwóm eliminacyjnym wygranym, zdystansowali Argentyńczyków, którzy jedno spotkania zremisowali. Za czołową trójką sklasyfikowane są Anglia i Portugalia, która wyprzedziła Brazylię. Porażka ze Słowacją sprawiła natomiast, że o trzy lokaty obsunęli się w zestawieniu Niemcy i wypadli z czołowej dziesiątki; są na 12. pozycji.