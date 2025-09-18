Za nami faza grupowa mistrzostw świata siatkarzy 2025. Pewny awans do 1/8 finału wywalczyła reprezentacja Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali kolejno Rumunię, Katar i Holandię, tym samym wygrywając grupę. W meczu o ćwierćfinał Wilfredo Leon i spółka zmierzą się z Kanadyjczykami.

Pary 1/8 finału MŚ siatkarzy. Kto awansował do fazy pucharowej?

Co udało się Biało-Czerwonym, nie wyszło innym gigantom. Dość powiedzieć, że już na etapie fazy grupowej z MŚ 2025 pożegnały się między innymi Francja czy Brazylia!

Kto jeszcze odpadł z mistrzostw świata siatkarzy 2025 po fazie grupowej?

Reprezentacje, które odpadły z MŚ w siatkówkę 2025:

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025 Zobacz galerię

BS, Polsat Sport