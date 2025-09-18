Sensacyjna porażka Brazylii! Mogą odpaść z MŚ. Wszystko w rękach... Czechów

"Canarinhos" przystępowali do turnieju na Filipinach jako jedni z faworytów imprezy, typowani byli do zwycięstwa grupy H. Rywalizacja rozpoczęła się dla nich pomyślnie, wygrali z Chinami 3:1, a następnie z Czechami 3:0. Przed ostatnim meczem wydawało się, że są na autostradzie do 1/8 finału, bowiem Serbowie do tej pory spisywali się znacznie poniżej oczekiwań.

W czwartek doszło jednak do kolejnej już niespodzianki w Manili - Brazylijczycy nie ugrali nawet seta z podopiecznymi trenera Gheorghe Cretu. I mocno skomplikowali sobie sytuację w mistrzostwach świata.

Serbowie są już pewni awansu do fazy pucharowej dzięki czwartkowej wygranej. Na swoim koncie mają również zwycięstwo z Chinami 3:0 i porażkę z Czechami 0:3. Mają tyle samo punktów, co Brazylia, ale lepszy bilans setów.

O być lub nie być Brazylijczyków w Manili zadecyduje popołudniowy mecz Czechów z Chinami. Jeśli europejska drużyna wygra 3:0, wówczas „Canarinhos” odpadają z rywalizacji. Przy wygranej 3:1 Czechów, o tym, która z tych ekip awansuje, zadecydują małe punkty. Każdy inny wynik eliminuje Czechów i zapewnia miejsce w fazie pucharowej Brazylii.

MR, PAP