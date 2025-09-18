Wielki szok w mistrzostwach świata siatkarzy! Brazylia odpadła z turnieju

Najpierw Francja, zaraz potem Brazylia! Czwartek to dzień wielkich sensacji w MŚ siatkarzy. Przypomnijmy - Trójkolorowi przegrali 2:3 z Argentyną i odpadli na etapie fazy grupowej, zajmując trzecie miejsce w grupie C. Dalej grają Argentyna i Finlandia, a z turniejem pożegnały się właśnie Francja i Korea Południowa.

Jak się okazało, do równie wielkiej niespodzianki doszło w grupie H. Los Brazylijczyków w swoich rękach mieli Czesi. Triumf Czechów z Chińczykami bez straty seta sprawiał bowiem, że awans do kolejnej fazy turnieju wywalczali właśnie zawodnicy z Europy, kosztem Canarinhos. Jak się okazało, Czesi wygrali 3:0 i doszło do sensacji - Brazylia zajęła w grupie trzecie miejsce, wyprzedzając tylko Chiny, prowadzone przez Vitala Heynena, byłego selekcjonera reprezentacji Polski.

Oprócz Czechów, z grupy H do dalszej części turnieju awansowali także Serbowie.

Dalej w MŚ 2025 grają też polscy siatkarze. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali grupę B i w 1/8 finału zmierzą się z Kanadą.

Czechy - Chiny 3:0 (26:24, 25:19, 25:18)

BS, Polsat Sport