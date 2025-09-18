Terminarz MŚ siatkówka 2025. Kiedy mecze? O której godzinie?

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju o mistrzostwo globu wystartowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej.

Zobacz także: MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup wywalczyły awans do 1/8 finału. W tej fazie szesnaście czołowych drużyn turnieju utworzyło pary: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2.

Już na etapie fazy grupowej doszło do wielu sensacji. Dość powiedzieć, że z grupy nie wyszły między innymi Francja czy Brazylia.

Pierwsza runda fazy play-off będzie rozgrywana przez cztery dni - od soboty 20 września do wtorku 23 września. Zwycięzcy awansują do ćwierćfinałów.

Terminarz MŚ siatkarzy. Kiedy mecze? Mistrzostwa świata w siatkówkę:

2025-09-20: Turcja – Holandia (sobota, 09.30)

2025-09-20: Polska – Kanada (sobota, 14.00)

BS, Polsat Sport