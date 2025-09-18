To koniec! Polki odpadły z mistrzostw świata
Bez sukcesów walczyły w środę w zapaśnicznych mistrzostwach świata Roksana Zasina w kategorii 53 kg i Alicja Nowosad w wadze 62 kg. Obie zawodniczki pożegnały się z zawodami w Zagrzebiu.
Zasina (ZTA Zgierz) w eliminacjach pokonała Lilię Małanczuk z Ukrainy 6:4, ale w 1/8 finału uległa Szwedce Emmie Malmgrem 1:5.
Z kolei Nowosad (MKS Cement-Gryf Chełm) w pierwszym pojedynku wygrała w znakomitym stylu z Kazaszką Tynys Dubek 12:0, a w drugim przegrała 0:10 przez przewagę techniczną ze startującą pod flagą neutralną Rosjanką Aminą Tandełową.
We wtorek bez powodzenia startowały też Magdalena Głodek-Liszewska (KS Bloczek Team Pelplin/57 kg) i Natalia Kubaty (ZKS Slavia Ruda Śląska/65 kg).