To koniec! Polki odpadły z mistrzostw świata

Sporty walki

Bez sukcesów walczyły w środę w zapaśnicznych mistrzostwach świata Roksana Zasina w kategorii 53 kg i Alicja Nowosad w wadze 62 kg. Obie zawodniczki pożegnały się z zawodami w Zagrzebiu.

To koniec! Polki odpadły z mistrzostw świata
fot. Instagram:pzz_official, Polsat Sport
Polki odpadły z MŚ w Zagrzebiu

Zasina (ZTA Zgierz) w eliminacjach pokonała Lilię Małanczuk z Ukrainy 6:4, ale w 1/8 finału uległa Szwedce Emmie Malmgrem 1:5.

 

Z kolei Nowosad (MKS Cement-Gryf Chełm) w pierwszym pojedynku wygrała w znakomitym stylu z Kazaszką Tynys Dubek 12:0, a w drugim przegrała 0:10 przez przewagę techniczną ze startującą pod flagą neutralną Rosjanką Aminą Tandełową.

 

ZOBACZ TAKŻE: Piłka nożna czy siatkówka? Ulubiona muzyka? Seria pytań do Julii Szeremety

 

We wtorek bez powodzenia startowały też Magdalena Głodek-Liszewska (KS Bloczek Team Pelplin/57 kg) i Natalia Kubaty (ZKS Slavia Ruda Śląska/65 kg).

MR, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALICJA NOWOSADMŚ W ZAPASYROKSANA ZASINASPORTY WALKIZAPASY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Łazarz: Mentalnie przeskoczyłem kilka poziomów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 