Udane mistrzostwa to za mało! Spadek Polski w światowym rankingu

Reprezentacja Polski koszykarzy udanie zaprezentowała się podczas tegorocznego EuroBasketu. W fazie grupowej Biało-Czerwoni odnieśli zwycięstwa nad Słowenią (105:95), Izraelem (66:64) oraz Islandią (84:75). Z kolei porażki z Francją (76:83) i Belgią (69:70) sprawiły, że ostatecznie zajęli drugą lokatę w tabeli grupy D. W 1/8 finału drużyna Igora Milicicia ograła Bośnię i Hercegowinę 80:72, jednak w ćwierćfinale nie sprostała Turcji, przegrywając 77:91 i kończąc rywalizację na szóstej pozycji.

Tytuł mistrzów Europy wywalczyli Niemcy, którzy w wielkim finale w Rydze pokonali Turcję 88:83. Nasi zachodni sąsiedzi, aktualni mistrzowie świata, przeszli cały turniej bez porażki. Po brązowe medale sięgnęli Grecy, zwyciężając w spotkaniu o trzecie miejsce z reprezentacją Finlandii 92:89.

Dla Polaków spadek w rankingu FIBA jest efektem systemu punktowego. W klasyfikacji przestało się liczyć czwarte miejsce z EuroBasketu 2022, a w jego miejsce wprowadzono szóste miejsce z obecnej edycji. Różnica w dorobku punktowym sprawiła, że mimo solidnego turnieju Biało-Czerwoni spadli z 17. na 19. lokatę.

Na szczycie zestawienia nie doszło do roszad - prowadzą Stany Zjednoczone z dorobkiem 845,8 punktu. Niemcy, dzięki triumfowi w mistrzostwach Europy, awansowali na drugą pozycję (765,9 pkt.), spychając Serbię na trzecie miejsce (761,8 pkt.). Polaków wyprzedziły natomiast Turcja (12. lokata, 686,2 pkt.) oraz Finlandia (17. miejsce, 602,4 pkt.). Podopieczni trenera Milicica mają na swoim koncie 539.5 pkt.