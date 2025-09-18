Wielki powrót Jose Mourinho! Oficjalnie objął nowy klub

Piłka nożna

Portugalczyk Jose Mourinho został nowym szkoleniowcem Benfiki. Pochodzący z Setubalu 62-letni trener zastąpił na tym stanowisku swojego rodaka Bruno Lage.

Wielki powrót Jose Mourinho! Oficjalnie objął nowy klub
fot. PAP
Jose Mourinho trenerem Benfiki.

Głównym powodem dymisji Lage były słabe wyniki „Orłów” w lidze portugalskiej oraz w Lidze Mistrzów. W piątek zajmująca w szóste miejsce w tabeli Benfica zremisowała w Lizbonie z Santa Clarą 1:1, zaś we wtorek uległa tam niespodziewanie w LM azerskiemu Karabachowi Agdam 2:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Peter Moore prześwietlił nie tylko Wisłę! "Jeśli polska piłka chce urosnąć, musi pójść tą drogą”

 

Zgodnie z zawartą w środę umową, nowy trener poprowadzi Benficę do końca sezonu 2026/27.

 

W środę po południu Mourinho przybył do Lizbony, przerywając pobyt w Barcelonie. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że „klubowi takiemu, jak Benfica się nie odmawia”.

 

Prezes stołecznego klubu Rui Costa przekazał w środę wieczorem, że nowy trener poprowadzi ekipę „Orłów” już w sobotnim meczu przeciwko AVS SAD.

 

Mourinho rozpoczął swoją karierę jako pierwszy trener właśnie od pracy w Benfice 2000 roku. Trwała ona jednak krótko. Po zaledwie 2,5 miesiącach pracy na Estadio da Luz szkoleniowiec został zwolniony po kłótni z prezesem klubu.

 

Więcej szczęścia „The Special One”, jak nazywany jest Portugalczyk, miał z Uniao Leiria. Mourinho doprowadził w 2001 roku skromny klub z centralnej Portugalii do piątej pozycji w lidze, zapewniając mu najlepszy wynik w historii oraz prawo gry w Pucharze UEFA.

 

Praca w Leirii okazała się odskocznią do wielkiej kariery. W 2002 roku Mourinho został szkoleniowcem FC Porto, z którym w ciągu zaledwie dwóch lat pracy sięgnął po Puchar UEFA oraz wygrał Ligę Mistrzów.

 

Te dwa trofea ponownie przypadły Mourinho, lecz z innymi ekipami - z mediolańskim Interem triumfował w Lidze Mistrzów w 2010 roku, zaś siedem lat później z Manchesterem Utd. zwyciężył w Lidze Europy.

 

FC Porto było ostatnim portugalskim klubem w dotychczasowej karierze Mourinho, który od 2004 pracował poza ojczyzną. Od tego czasu prowadził m.in. londyńską Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt, Manchester United, Tottenham Hotspur, Romę oraz Fenerbahce Stambuł.

 

W sierpniu turecki klub zwolnił Portugalczyka po tym, jak jego podopieczni przegrali walkę o Champions League z... Benfiką.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJOSE MOURINHOPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roman Kołtoń: Zniesienie przepisu o młodzieżowcu spowodowało katastrofę
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 