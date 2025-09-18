Wielki powrót Jose Mourinho! Oficjalnie objął nowy klub

Głównym powodem dymisji Lage były słabe wyniki „Orłów” w lidze portugalskiej oraz w Lidze Mistrzów. W piątek zajmująca w szóste miejsce w tabeli Benfica zremisowała w Lizbonie z Santa Clarą 1:1, zaś we wtorek uległa tam niespodziewanie w LM azerskiemu Karabachowi Agdam 2:3.

ZOBACZ TAKŻE: Peter Moore prześwietlił nie tylko Wisłę! "Jeśli polska piłka chce urosnąć, musi pójść tą drogą”

Zgodnie z zawartą w środę umową, nowy trener poprowadzi Benficę do końca sezonu 2026/27.

W środę po południu Mourinho przybył do Lizbony, przerywając pobyt w Barcelonie. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że „klubowi takiemu, jak Benfica się nie odmawia”.

Prezes stołecznego klubu Rui Costa przekazał w środę wieczorem, że nowy trener poprowadzi ekipę „Orłów” już w sobotnim meczu przeciwko AVS SAD.

Mourinho rozpoczął swoją karierę jako pierwszy trener właśnie od pracy w Benfice 2000 roku. Trwała ona jednak krótko. Po zaledwie 2,5 miesiącach pracy na Estadio da Luz szkoleniowiec został zwolniony po kłótni z prezesem klubu.

Więcej szczęścia „The Special One”, jak nazywany jest Portugalczyk, miał z Uniao Leiria. Mourinho doprowadził w 2001 roku skromny klub z centralnej Portugalii do piątej pozycji w lidze, zapewniając mu najlepszy wynik w historii oraz prawo gry w Pucharze UEFA.

Praca w Leirii okazała się odskocznią do wielkiej kariery. W 2002 roku Mourinho został szkoleniowcem FC Porto, z którym w ciągu zaledwie dwóch lat pracy sięgnął po Puchar UEFA oraz wygrał Ligę Mistrzów.

Te dwa trofea ponownie przypadły Mourinho, lecz z innymi ekipami - z mediolańskim Interem triumfował w Lidze Mistrzów w 2010 roku, zaś siedem lat później z Manchesterem Utd. zwyciężył w Lidze Europy.

FC Porto było ostatnim portugalskim klubem w dotychczasowej karierze Mourinho, który od 2004 pracował poza ojczyzną. Od tego czasu prowadził m.in. londyńską Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt, Manchester United, Tottenham Hotspur, Romę oraz Fenerbahce Stambuł.

W sierpniu turecki klub zwolnił Portugalczyka po tym, jak jego podopieczni przegrali walkę o Champions League z... Benfiką.

BS, PAP