Będzie to starcie 39. z 33. tenisistką światowego rankingu. Niżej sklasyfikowana jest Czeszka. Zmagania w stolicy Korei Południowej od pewnego zwycięstwa nad Tatianą Prozorową, z którą uporała się w dwóch setach. Z kolei Raducanu stanęła do rywalizacji z Jaqueline Crisitian. Brytyjka pokonała Rumunkę 2:0 i zameldowała się w 1/8 finału.

Co ciekawe, Krejcikova i Raducanu zagrają ze sobą po raz pierwszy w historii. Warto wspomnieć, iż obie zawodniczki to mistrzynie wielkoszlemowe. Czeszka ma siedem triumfów w deblu (Australian Open 2022 i 2023, Roland Garros 2018 i 2021, Wimbledon 2018, 2022, US Open 2022) i dwa w singlu (Roland Garros 2021 i Wimbledon 2024). Natomiast Brytyjka wygrała US Open 2021 w singlu.

Turniej WTA w Seulu potrwa do 21 września. Najwyżej rozstawioną zawodniczką, która przystąpiła do zmagań w Korei Południowej, jest Iga Świątek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Krejcikova - Raducanu na Polsatsport.pl.

mtu, Polsat Sport