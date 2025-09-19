28-latka chce rządzić światową federacją. Zgłosiła swoją kandydaturę

Moto

W grudniu Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) wybierze prezydenta. O reelekcję ubiega się aktualny szef Mohammed bin Sulayem, a jego głównym konkurentem będzie doświadczony działacz Tim Mayer. Niespodziewanie swoją kandydaturę ogłosiła Laura Villars - 28-letnia zawodniczka sporów motorowych i bizneswoman.

28-latka chce rządzić światową federacją. Zgłosiła swoją kandydaturę
Fot. Instagram
Laura Villars chce zostać prezydentem FIA.

Gdyby Szwajcarka pokonała murowanych faworytów, zostałaby pierwszą kobietą na tym stanowisku. Villars napisała list do motorsportowych federacji, w których zachęca do popierania jej kandydatury. 

 

"Moim celem jest zarządzanie FIA w bardziej demokratyczny i transparentny sposób - otwarty na kobiety i nowe pokolenia. Szczerze wierzę, że w motorsporcie potrzebna jest różnorodność i innowacja, by inspirować młodsze generacje na całym świecie" - czytamy. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wieczorny show w Katowicach z Kajetanem Kajetanowiczem

 

Szanse na wybór 28-latki na to prestiżowe stanowisko są jednak znikome. Bin Sulayem i Mayer to doświadczeni i rozpoznawalni działacze, którzy od lat pracują w różnych motorsportowych strukturach. Z kolei Villars prowadzi dwie firmy, ale do tej pory nie sprawowała żadnej funkcji choćby zbliżonej do tej, o którą się ubiega. 

 

Szwajcarka ma za sobą starty w kilku seriach wyścigowych. Ścigała się m.in. w saudyjskiej F4, Ferrari Challenge Europe czy Ligier European Series. W żadnej z nich nie odnosiła większych sukcesów. 

 

Wybory prezydenta FIA odbędą się w grudniu w Taszkiencie. 

mtu, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FIAINNELAURA VILLARSMOTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Miko Marczyk: To dobry wynik podczas bardzo dobrego sezonu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 