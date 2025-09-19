28-latka chce rządzić światową federacją. Zgłosiła swoją kandydaturę

Gdyby Szwajcarka pokonała murowanych faworytów, zostałaby pierwszą kobietą na tym stanowisku. Villars napisała list do motorsportowych federacji, w których zachęca do popierania jej kandydatury.

"Moim celem jest zarządzanie FIA w bardziej demokratyczny i transparentny sposób - otwarty na kobiety i nowe pokolenia. Szczerze wierzę, że w motorsporcie potrzebna jest różnorodność i innowacja, by inspirować młodsze generacje na całym świecie" - czytamy.

Szanse na wybór 28-latki na to prestiżowe stanowisko są jednak znikome. Bin Sulayem i Mayer to doświadczeni i rozpoznawalni działacze, którzy od lat pracują w różnych motorsportowych strukturach. Z kolei Villars prowadzi dwie firmy, ale do tej pory nie sprawowała żadnej funkcji choćby zbliżonej do tej, o którą się ubiega.

Szwajcarka ma za sobą starty w kilku seriach wyścigowych. Ścigała się m.in. w saudyjskiej F4, Ferrari Challenge Europe czy Ligier European Series. W żadnej z nich nie odnosiła większych sukcesów.

Wybory prezydenta FIA odbędą się w grudniu w Taszkiencie.

mtu, Polsat Sport