Stal nie rozpoczęła nowego sezonu tak, jak oczekiwali jej kibice. Po dziewięciu kolejkach drużyna plasuje się na 14. miejscu tabeli Betclic 1. Ligi, mając na koncie 11 punktów. Spadkowicz z Ekstraklasy nie wygrał od dwóch spotkań - dwa tygodnie temu zremisował u siebie z Ruchem Chorzów (2:2), a w poprzedniej serii gier musiał uznać wyższość KS Wieczystej Kraków, przegrywając 0:2 przed własną publicznością.

Lepsze nastroje panują w obozie beniaminka z Grodziska Mazowieckiego, choć ostatnie tygodnie nie są dla niego łatwe. Pogoń zanotowała dobry początek sezonu, ale w czterech minionych kolejkach zgromadziła tylko dwa punkty. Zespół poniósł dwie wyjazdowe porażki - z Polonią Warszawa (1:2) oraz Polonią Bytom (0:3), a remisy wywalczył w meczach na własnym boisku z Chrobrym Głogów (1:1) i Górnikiem Łęczna (3:3).

Piątkowe spotkanie zapisze się w historii, ponieważ będzie to pierwsze oficjalne starcie pomiędzy tymi drużynami.

Relacja live i wynik na żywo meczu FKS Stal Mielec - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport