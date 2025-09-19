Co za koszmar! Mistrzyni świata nie pojedzie na igrzyska

Jak przekazała OeSV, badania wykazały, że 37-letnia narciarka doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego oraz łąkotki przyśrodkowej i bocznej w lewym kolanie. Zdiagnozowano również uszkodzenie chrząstki. Zawodniczka przeszła już operację.

Pinkelnig opuści cały sezon, do którego szykowała się z myślą o igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Austriaczce medalu olimpijskiego brakowało w bogatej kolekcji trofeów. Wcześniej m.in. wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata w sezonie 2022/23 i pięć razy stanęła na podium mistrzostw świata, w tym raz w konkursie indywidualnym.

Czwartkowe zawody, zaliczane do LGP, miały też formę testu olimpijskiego. Pochodząca z Vorarlbergu skoczkini upadła po lądowaniu, krzyczała z bólu, trzymała się za kolano i nie była w stanie się podnieść.

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech odbędą się w dniach 6-22 lutego.

MR, PAP