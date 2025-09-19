Co za koszmar! Mistrzyni świata nie pojedzie na igrzyska

Zimowe

Austriacka skoczkini narciarska Eva Pinkelnig w wyniku upadku podczas czwartkowych zawodów Letniej Grand Prix na olimpijskim obiekcie w Predazzo doznała poważnego urazu kolana, który wyklucza ją z udziału w przyszłorocznych igrzyskach - poinformowała federacja (OeSV).

Co za koszmar! Mistrzyni świata nie pojedzie na igrzyska
fot. PAP
Eva Pinkelnig

Jak przekazała OeSV, badania wykazały, że 37-letnia narciarka doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego oraz łąkotki przyśrodkowej i bocznej w lewym kolanie. Zdiagnozowano również uszkodzenie chrząstki. Zawodniczka przeszła już operację.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ostre starcie w polskim związku, z gwiazdą na pokładzie. "Jeśli nie teraz, to już nigdy!"

 

Pinkelnig opuści cały sezon, do którego szykowała się z myślą o igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Austriaczce medalu olimpijskiego brakowało w bogatej kolekcji trofeów. Wcześniej m.in. wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata w sezonie 2022/23 i pięć razy stanęła na podium mistrzostw świata, w tym raz w konkursie indywidualnym.

 

Czwartkowe zawody, zaliczane do LGP, miały też formę testu olimpijskiego. Pochodząca z Vorarlbergu skoczkini upadła po lądowaniu, krzyczała z bólu, trzymała się za kolano i nie była w stanie się podnieść.

 

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech odbędą się w dniach 6-22 lutego.

MR, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EVA PINKELNIGSKOKISKOKI NARCIARKSIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Łukasz Łukaszczyk: Zniknął już niedosyt, że zdobyłem tylko brąz
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 