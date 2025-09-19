Fatalne informacje! Co za pech polskich siatkarzy. Koniec turnieju

Niestety - to koniec brazylijskiego turnieju dla polskiej pary Łosiak/Bryl. Siatkarze plażowi w ramach fazy grupowej w pierwszej kolejce ograli faworytów gospodarzy, triumfując z brazylijskim duetem Andre/Renato w dwóch setach. W drugiej serii rywalizowali z holenderską parą Steven Van De Velde/Alexander Brouwer. Zaczęło się idealnie dla Polaków - wygrali pierwszego seta 21:13.

W drugiej partii Łosiak nabawił się kontuzji kostki, pechowo spadając po zagrywce i Biało-Czerwoni nie byli w stanie dalej rywalizować z Holendrami.

Jak się okazało, Łosiak i Bryl po tym wydarzeniu wycofali się z całego turnieju.

Bartosz Łosiak i Michał Bryl wycofują się z trwającego turnieju w Joao Pessoa. Nie zagrają też w Rio. Kostka Bartka po wczorajszym skręceniu nie wygląda najlepiej a Mundial już za dwa miesiące.@PolskaSiatkowka @polsatsport — Bartosz Heller (@BartHeller) September 19, 2025

Van De Velde oraz Brouwer wygrali grupę E i tym samym awansowali bezpośrednio do kolejnej rundy turnieju.

BS, Polsat Sport