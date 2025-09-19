Aktualnie trwające mistrzostwa świata w lekkoatletyce przynoszą sensacyjne rezultaty. Jednym z nich jest odpadnięcie największej gwiazdy zawodów - Haruki Kitaguchi, która była wskazywana jako oczywista faworytka do złotego medalu, a odpadła już w kwalifikacjach rzutu oszczepem.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka szkoda! Polka bez awansu do finału MŚ



Japonka, która miała okazję wystąpić przed własną publicznością w Tokio rzuciła zaledwie 60,38 metra, co oznaczało 14. miejsce w kwalifikacjach. Najgorszym wynikiem, który dawał awans do finału był rzut Valentiny Barrios z Kolumbii na 60,98 metra.

- Broniąca tytułu mistrzyni Haruka Kitaguchi przegrywa w rundzie kwalifikacyjnej ze łzami w oczach, nie zostając pierwszą Japonką, która zdobędzie dwa tytuły z rzędu w rzucie oszczepem kobiet - napisał japoński serwis Nikkan Sports po występie zawodniczki.



Do finału rzutu oszczepem awansowała z kolei Polka - Małgorzata Maślak-Glugla. Rezultat 61,79 metra, który dał jej awans stanowi jednocześnie jej rekord życiowy. W eliminacjach odpadła z kolei Maria Andrejczyk - wicemistrzyni olimpijska z Tokio.



Najlepszy rezultat w walce o finał uzyskała Serbka - Adriana Vilagos rzucając oszczepem aż na odległość 66,06 metra.

PI, Polsat Sport