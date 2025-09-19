Przed nami trzeci w sezonie odcinek magazynu "Handball Arena", który poprowadzi nasza ekspertka - Iwona Niedźwiedź. W studiu gościć będziemy Michała Świrkulę - multimedalistę Mistrzostw Polski, wielokrotnego reprezentanta kraju i byłego zawodnika m.in. Zagłębia Lubin, oraz Patrycję Szarmacher - byłą reprezentantkę Polski.

W programie nie zabraknie wielu ciekawych tematów ze świata piłki ręcznej. Przeanalizujemy występy ORLEN Wisły Płock i Industrii Kielce w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Podsumujemy trzecią serię gier w ORLEN Superlidze, a także zajrzymy do Wałcza, gdzie polska reprezentacja kobiet szykuje się do towarzyskiego spotkania z Serbią. Nasi reporterzy przeprowadzili tam rozmowę ze szkoleniowcem naszych pań - Arne Senstadem.

Premiera Handball Arena w piątek 19 września o godzinie 23.00 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Cały odcinek będzie można obejrzeć również na kanale YouTube Polsatu Sport.

