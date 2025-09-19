Jak Tomasz Fornal stał się jednym z filarów reprezentacji? Jego droga robi wrażenie

Debiut w reprezentacji w 2018 roku



Rok 2018 był dla Tomasza Fornala wyjątkowy. W wieku 21 lat zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Wcześniej osiągał sukcesy z drużynami młodzieżowymi, jednak to pierwsza kadra jest najważniejsza. Na początku pełnił funkcję zmiennika, ale szybko zyskiwał uznanie w oczach selekcjonera oraz kolegów z drużyny.

Z czasem stał się pierwszoplanową postacią. Obecnie mało kto wyobraża sobie pierwszą szóstkę bez Tomasza Fornala na pozycji przyjmującego. Zawodnik ten charakteryzuje się świetną obroną oraz skutecznym atakiem, dzięki czemu stał się filarem i jednym z liderów reprezentacji Polski.

Motywacyjna mowa z półfinału igrzysk olimpijskich



Ogromną popularność wykraczającą poza sympatyków siatkówki Tomasz Fornal zyskał w 2024 roku. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu wygłosił płomienną mowę w jednej z przerw półfinału przeciwko Stanom Zjednoczonym. Polacy przegrywali 0:2 i w dramatycznych okolicznościach odwrócili losy meczu, meldując się w wielkim finale.

Fragmenty mowy Fornala szybko stały się viralem i były masowo udostępniane przez internautów. To moment, w którym stał się postacią powszechnie rozpoznawalną w Polsce.

Sukcesy Tomasza Fornala w reprezentacji Polski



Choć w kadrze występuje dopiero ósmy sezon, to jednak już teraz zapisał na swoim koncie liczne sukcesy w biało-czerwonych barwach. Za najważniejszy z nich z pewnością uznaje wicemistrzostwo olimpijskie z Paryża. Do tego na swoim koncie ma wicemistrzostwo świata z 2022 roku.

Sześciokrotnie stawał na podium Ligi Narodów, w tym dwa razy wygrywał te rozgrywki w latach 2023 i 2025. Jest też mistrzem Europy z 2023 roku, a we wrześniu 2025 celuje w mistrzostwo świata podczas turnieju rozgrywanego na Filipinach.

Odznaczenie z rąk prezydenta i triumfy święcone w siatkówce klubowej



W 2024 roku Tomasz Fornal dostąpił ogromnego zaszczytu i został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę. Miało to związek z sukcesem drużyny narodowej na igrzyskach w Paryżu.

Dobra forma Tomasza Fornala nie byłaby możliwa, gdyby nie regularne występy w siatkówce klubowej. W latach 2019-2025 był filarem Jastrzębskiego Węgla, z którym grał w finałach Ligi Mistrzów i zdobywał mistrzostwo Polski. Przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 zdecydował się na pierwszy zagraniczny transfer i będzie reprezentował barwy Ziraat Bank kart Ankara z Turcji. W seniorskiej siatkówce klubowej zapisał już na swoim koncie:

· trzy mistrzostwa Polski i jedno wicemistrzostwo,

· trzy medale Ligi Mistrzów oraz triumfy w Pucharze Polski i Superpucharze Polski.

Ma dopiero 28 lat i jeszcze kilka sezonów powinien utrzymać swój wysoki poziom. To doskonała wiadomość dla kibiców reprezentacji Polski.

