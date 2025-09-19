Jest decyzja ws. występu Rosjan na igrzyskach olimpijskich! MKOl zabrał głos

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zezwolił w piątek rosyjskim i białoruskim sportowcom na udział w zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina w 2026 roku pod neutralną flagą, podobnie jak miało to miejsce podczas ubiegłorocznych letnich igrzysk w Paryżu.

Fot. PAP
„Komitet Wykonawczy przyjął dokładnie takie samo stanowisko, jak przed igrzyskami w Paryżu” – poinformowała nowa prezydent MKOl Kirsty Coventry po obradach w Mediolanie.

 

Warunkiem uczestnictwa zawodników z Rosji i Białorusi pod neutralną flagą w sportach indywidualnych jest brak powiązań z wojskiem i publicznego poparcia dla inwazji na Ukrainę.

 

W zeszłorocznych letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu uczestniczyło pod neutralną flagą tylko 15 rosyjskich sportowców. Przed startem musieli przejść podwójną weryfikację, najpierw przez międzynarodowe federacje sportowe, a następnie przez MKOl, aby udowodnić, że nie wspierali aktywnie wojny na Ukrainie i nie mieli powiązań z armią swojego kraju.

 

Na zimowych igrzyskach olimpijskich w 2022 roku w Pekinie rosyjscy sportowcy startowali pod flagą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego ze względu na dwuletni zakaz nałożony wówczas przez Światową Agencję Antydopingową z powodu systemowego dopingu w tym kraju.

 

Siły rosyjskie wkroczyły na Ukrainę cztery dni po zakończeniu igrzysk w Pekinie.

PI, PAP
