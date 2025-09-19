Main event zapowiada się bardzo interesująco. Grzebyk w ostatnim występie po znakomitej potyczce przegrał na punkty z Adrianem Bartosińskim. Stawką starcia był tytuł mistrza KSW w wadze półśredniej. Zawodnik z Rzeszowa chciałby ponownie zawalczyć o pas. Aby się do tego zbliżyć, musi pokonać Tulshaeva.

Zadanie nie będzie jednak łatwe, gdyż mieszkający i trenujący w Niemczech Czeczen zdążył już udowodnić swoją wartość w KSW. 31-latek ma na swoim koncie trzy pojedynki w organizacji. Każdy z nich zakończył się jego zwycięstwem przed czasem. Jak potoczy się sobotnia walka z Grzebykiem? Warto wspomnieć, iż walka wieczoru została zakontraktowana w umownym limicie do 80 kilogramów. Niemniej jednak jej rozstrzygnięcie będzie wiążące dla układu sił w dywizji do 77,1 kg.

Ponadto na gali zobaczymy interesująco zapowiadające się starcia Zając - Książkiewicz, Paiva - Makarowski czy Łopaczyk Fleminas. Łącznie w karcie walk znalazło się 10 pojedynków.

KSW 110: Karta walk. Kto walczy na gali?

80 kg: Andrzej Grzebyk (22-7) - Muslim Tulshaev (13-3)

77,1 kg: Tymoteusz Łopaczyk (13-3) - Madars Fleminas (13-7)

93,0 kg: Sergiusz Zając (8-1) - Mariusz Książkiewicz (11-2)

70,3 kg: Welisson Paiva (12-3-2) - Mateusz Makarowski (12-7-1)

120,2 kg: Szymon Bajor (25-12) - Ricardo Prasel (13-5)

61,2 kg: Rogerio Bontorin (17-5) - Vitalii Yakymenko (9-2)

65,8 kg: Piotr Kacprzak (12-5) - Łukasz Charzewski (13-3)

93 kg: Michał Dreczkowski (5-1) - Adam Tomasik (6-2)

61,2 kg: Sebastian Decowski (5-0) - Przemysław Górny (6-4)

70,3 kg: Krystian Blezień (9-5) - Oleksandr Moisa (3-1)

mtu, Polsat Sport