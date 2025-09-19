Kto awansował w MŚ siatkarzy 2025? Reprezentacje, które powalczą o medale:

Za nami faza grupowa mistrzostw świata siatkarzy 2025. Pewny awans do 1/8 finału wywalczyła reprezentacja Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali kolejno Rumunię, Katar i Holandię, tym samym wygrywając grupę. W meczu o ćwierćfinał Wilfredo Leon i spółka zmierzą się z Kanadyjczykami.

Co udało się Biało-Czerwonym, nie wyszło innym gigantom. Dość powiedzieć, że już na etapie fazy grupowej z MŚ 2025 pożegnały się między innymi Francja czy Brazylia!

Zobacz, jakie reprezentacje wywalczyły awans z grupy i które kadry powalczą o medale MŚ 2025 na Filipinach. W grze o końcowy sukces pozostało 16 drużyn.

