Legenda odbierze 14. medal olimpijski... jedenaście lat po starcie

Ustiugow został zdyskwalifikowany za nieprawidłowości w jego paszporcie biologicznym, co może wskazywać na stosowanie niedozwolonego dopingu, a jego wyniki uzyskane w okresie od stycznia 2010 do lutego 2014 roku zostały anulowane.

Rosjanin długo walczył o zmianę tej decyzji, ale jego apelację odrzucił Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS), a później Szwajcarski Sąd Federalny, co było już decyzją ostateczną.

W piątek MKOl poinformował o zmianie kolejności w konkurencjach, w których startował Ustiugow w igrzyskach w Vancouver (2010) i Soczi (2014). Legenda biathlonu Fourcade w Vancouver przegrał tylko z Ustiugowem w biegu na 15 km ze startu wspólnego, ale teraz będzie się cieszył z szóstego olimpijskiego złota w karierze. Słowak Pavol Hurajt wymieni brąz na srebro, a trzecie miejsce przypadnie Austriakowi Christophowi Sumannowi. Brązowy medal straciła rosyjska sztafeta, a na podium awansowani zostali Szwedzi.

Dyskwalifikacja Ustiugowa oznacza, że rosyjska sztafeta została pozbawiona także pierwszego miejsca igrzysk w Soczi. Tytuł został przyznany niemieckiemu kwartetowi w składzie: Erik Lesser, Daniel Boehm, Arnd Peiffer i Simon Schempp. Srebro trafiło do Austrii, a brąz do Norwegii z Bjoerndalenem w składzie.

Bjoerndalen, który jest najbardziej utytułowanym męskim sportowcem w historii zimowych igrzysk, powiększył swój dorobek do 14 medali - teraz ma osiem złotych medali, cztery srebrne i dwa brązowe.

