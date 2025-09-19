Na MŚ siatkarzy dostali ciężkie baty! Władze federacji podjęły decyzję w sprawie trenera

Laurent Tillie z pewnością nie tak wyobrażał sobie swój pierwszy sezon w roli selekcjonera reprezentacji Japonii. Jego poprzednikiem na tym stanowisku był inny Francuz - Philippe Blain, który zrobił dobry grunt pod sukcesy japońskiej siatkówki i wywalczył z drużyną dwa medale Ligi Narodów. Tymczasem rok 2025 nie był dla siatkarzy z Kraju Kwitnącej Wiśni udany.

Zobacz także: Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

W Lidze Narodów Japończycy odpadli w ćwierćfinale po porażce z Polską 0:3. Szansę rewanżu mieli dostać w ćwierćfinale mistrzostw świata - wielu ekspertów uznawało konfrontację Polaków z Japończykami jako niemal pewną na tym etapie rozgrywek. Podczas turnieju rozgrywanego na Filipinach siatkarze reprezentacji Japonii zupełnie jednak rozczarowali. W kiepskim stylu przegrali po 0:3 z Turcją i Kanadą i stracili szansę na grę w fazie play-off. Na mocno negatywną ocenę ich występu nie wpłynęło zwycięstwo w ostatnim meczu "o pietruszkę" z reprezentacją Libii.

Jak się okazało, mimo słabego sezonu, trener Tillie nadal będzie prowadził kadrę. Pod jego wodzą drużyna ma kontynuować walkę o igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028.

– Już na początku sezonu twierdziłem, że ten rok po igrzyskach olimpijskich będzie trudny i pełen zmian - nowy trener, nowe okoliczności, nowy system gry. To rzeczywiście był rok transformacji. Z wyników w tegorocznej edycji VNL jesteśmy zadowoleni. Mimo wielu zmian kadrowych, drużyna wygrywała i awansowała do turnieju finałowego. Tam zmierzyliśmy się z późniejszym triumfatorem Polską i przegraliśmy 0:3, ale myślę, że wyciągnęliśmy z tego cenną lekcję – powiedział Laurent Tillie na konferencji prasowej.

– Na mistrzostwach świata przegraliśmy po 0:3 zarówno z Turcją, jak i z Kanadą. Chyba potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby to do końca zrozumieć. Drużyna była bardzo smutna i zdruzgotana po tych dwóch porażkach, ale podnieśliśmy się i wygraliśmy kolejny mecz z Libią. To był bardzo rozczarowujący wynik, chcemy jednak potraktować te doświadczenia jako szansę na poprawę w przyszłości – dodał selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Japonii.