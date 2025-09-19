Polska reprezentacja bez porażki przeszła przez fazę grupową mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. Podopieczni Nikoli Grbicia w swojej grupie pokonali reprezentacje Rumunii, Kataru i Holandii, tracąc przy tym tylko jednego seta. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych w fazie play-off będzie Kanada. W przeddzień tego meczu Wojciech Drzyzga i Marcin Lepa zameldowali się z centrum Manili, a dokładnie z pewnego, oryginalnego zakątku stolicy Filipin.

- Może nie jest to prawdziwe oblicze Manili, ale też ma swój klimat - zwłaszcza znajdująca się za nami pętla autobusowa zbierająca jeepneye, czyli takie autobusy, które wożą mieszkańców po tym mieście - stwierdził Marcin Lepa.

Azjatyckie miasto, w którym odbywają się siatkarskie mistrzostwa świata, jest pełne kontrastów. Nowoczesne i bogato urządzone miejsca robią wrażenie na turystach, a tuż obok znajdują się ubogie dzielnice z mieszkańcami wiodącymi trudne życie.

- Mieszkamy w dzielnicy ekskluzywnej, z bardzo dobrym hotelem, i to się od razu wyczuwa. A w regionach, w których widać ubogą stronę Filipin, ludzie nie dysponujący gotówką korzystają z tego typu transportu. Ale robi to klimat - ocenił Wojciech Drzyzga.

Filipiny są egzotycznym krajem, gdzie czai się wiele niepozornych zagrożeń, dlatego zawodnicy, mimo wielu urokliwych miejsc w okolicy, większość czasu spędzają w hotelu lub na hali, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

- To jest kraj tropikalny, przestrzegają Europejczyków, że byle komar może być problemem, więc lepiej uważać z wycieczkami, zwłaszcza w przypadku zawodników - dodał.

Podopieczni Nikoli Grbicia dzień przed meczem z Kanadą mieli krótką sesję treningową.

- Dzisiaj była siłownia, a potem tylko godzinny trening w hali. Bardzo mało czasu dostają wszystkie reprezentacje - powiedział Marcin Lepa.

Dziennikarze z Polsatu Sport mieli okazję z bliska przyglądać się naszym reprezentantom. Jeden z polskich zawodników trenował ostrożniej.

- Tomasz Fornal był dzisiaj wyraźnie oszczędzany, nie brał udziału w ofensywnych akcjach. Dość lekko i kontrolowanie trenował zagrywkę. Myślę, że celowo były wprowadzone drobne zabezpieczenia, żeby on nie wykorzystywał całej swojej mocy - podkreślił.

Były siatkarz zwrócił uwagę na jeden istotny element, który przewijał się na piątkowym przygotowaniu do meczu 1/8 finału.

- Nasz trening był mocno nastawiony na "piłkę wysoką", graną z kontry. Tego jest bardzo dużo. Wszyscy zawodnicy muszą sposobem dolnym starać się piłkę dociągać. To jest dzisiaj ważny, często powtarzalny element w siatkówce - wskazał Drzyzga.

Mecz Polska - Kanada odbędzie się w sobotę 20 września. Transmisja meczu Polska - Kanada w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:45.

Przedmeczowe studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 12:00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go, a także o 13:25 w Polsacie.

MR, Polsat Sport