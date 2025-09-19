Nie jest gwiazdą mediów, ale na boisku robi różnicę. Kim naprawdę jest Jan Firlej?

Na jakiej pozycji gra Jan Firlej?



Jan Firlej to rozgrywający. Specjalizuje się w precyzyjnym rozrzucaniu piłki do atakujących, jednak swoje walory pokazuje również w grze blokiem oraz w polu serwisowym. Urodzony w 1996 roku w Radomiu siatkarz gwarantuje wysoki poziom, poniżej którego schodzi bardzo rzadko.

Obecnie rywalizuje o miejsce w szóstce z Marcinem Komendą. To ciekawa walka. Na treningu dają z siebie wszystko, a na meczach stanowią dla siebie nieocenione wsparcie. Wydaje się, że Nikola Grbić stworzył idealnie dopasowany duet rozgrywających na lata.

Ważny punkt reprezentacji Polski



Od 2022 roku Jan Firlej jest regularnie powoływany do reprezentacji Polski przez Nikolę Grbicia. Choć w najważniejszych meczach pełni rolę rezerwowego, to jednak zawsze można na niego liczyć. Gdy wchodzi na boisko, to nie zawodzi. Swoimi zagraniami robi różnicę i pomaga kolegom w zdobywaniu łatwych punktów atakiem.

Umiejętnie wyprowadza w pole blok drużyny przeciwnej, zostawiając pustą siatkę Bartoszowi Kurkowi, Wilfredo Leonowi, Tomaszowi Fornalowi i innym. To cenne ogniwo reprezentacji Polski. Na boisko może wejść w każdym momencie i zawsze dostarczy określoną jakość. Bez dwóch zdań Jan Firlej należy do najlepszych rozgrywających świata.

Dotychczas sukcesy święcił tylko w Lidze Narodów



Jan Firlej to etatowy reprezentant Polski na rozgrywki Ligi Narodów. Brał udział w czterech ostatnich edycjach i zawsze kończył na podium. W latach 2023 i 2025 biało-czerwoni sięgnęli po złoto. W sezonach 2022 i 2024 cieszyli się z brązowego medalu. W tych rozgrywkach Jan Firlej dostaje więcej okazji do pokazania swoich umiejętności i je wykorzystuje. Dobra gra w ostatnich miesiącach zaowocowała pierwszym w karierze powołaniem na mistrzostwa świata.

Kariera klubowa Jana Firleja



Od 2022 roku Jan Firlej jest pierwszym wyborem w Projekcie Warszawa. Ugruntował sobie mocną pozycję w trzecim zespole PlusLigi ostatnich dwóch sezonów. Dobrze prezentuje się zarówno w PlusLidze, jak i w Lidze Mistrzów. Na swoim koncie ma też triumf w Pucharze Challenge w 2024 roku. Wcześniej grał m.in. w:

· AZS Olsztyn,

· GKS Katowice,

· AZS Politechnice Warszawskiej,

· belgijskim Lindemans Aalst.

Debiut na mistrzostwach świata już za nim



Spotkanie z Rumunami Jan Firlej rozpoczął na ławce rezerwowych. Dawał jednak dobre zmiany, notując debiut na mistrzostwach świata. Z pewnością dzień 13 września 2025 roku zapamięta do końca życia. Polacy wygrali 3:0 i udanie rozpoczęli turniej na Filipinach.

Zapewne Jan Firlej w kolejnych meczach dostanie następne szanse do zaprezentowania swoich umiejętności i pomoże drużynie narodowej w walce o medal. W końcu po to na Filipiny polecieli nasi zawodnicy. Biało-czerwoni zawsze mierzą wysoko i grają o najważniejsze trofea.

Wszystkie mecze Polaków na MŚ można oglądać na sportowych antenach Polsatu. To dobra wiadomość dla polskich kibiców, którzy tłumnie gromadzą się przed telewizorami w biało-czerwonych barwach.

Polsat Sport