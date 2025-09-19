Nie żyje 17-letni sportowiec. Zmarł podczas nagrywania popularnego żartu

Robert IwanekInne

Hadden Kelly, utalentowany 17-letni golfista, nie żyje. Młody sportowiec zmarł podczas nagrywania popularnego żartu, zwanego TP-ingiem.

Nie żyje 17-letni sportowiec. Zmarł podczas nagrywania popularnego żartu
Fot. PAP
Nie żyje 17-letni utalentowany golfista Hadden Kelly

O śmierci nastolatka poinformowała powiązana z NBC lokalna telewizja WMGT-TV. Jak podali dziennikarze tej stacji, Kelly wraz z kolegami z liceum nagrywał popularny w Internecie w Stanach Zjednoczonych żart, zwany TP-ingiem. Polega on na owijaniu drzew, krzewów lub budynków papierem toaletowym.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje piłkarski mistrz świata. Jego gol pozbawił Polskę awansu na igrzyska olimpijskie

 

Podczas niewinnej - jak mogłoby się wydawać - zabawy młody golfista rzucał rolkami papieru toaletowego w przydrożne drzewa. W pewnym momencie stracił przytomność i padł bezwładnie na ziemię. Jego koledzy błyskawicznie zawiadomili pogotowie, ale życia sportowca nie udało się uratować.

 

- Miał ogromny talent. Jestem przekonany, że gdyby nie umarł, z pewnością zostałby zawodowcem - powiedział WMGT-TV Joe Smith, lekarz sądowy i bliski przyjaciel Haddena Kelly'ego.

 

Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 17-latka. Wszystko wyjaśni sekcja zwłok, która zostanie przeprowawdzona w Atlancie.

Przejdź na Polsatsport.pl
GOLFHADDEN KELLYINNETPINGTP-ING
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Złoto i rekord świata! Kapitalny występ Szymona Kropidłowskiego w World Games
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 