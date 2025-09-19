Nie żyje 17-letni sportowiec. Zmarł podczas nagrywania popularnego żartu
Hadden Kelly, utalentowany 17-letni golfista, nie żyje. Młody sportowiec zmarł podczas nagrywania popularnego żartu, zwanego TP-ingiem.
O śmierci nastolatka poinformowała powiązana z NBC lokalna telewizja WMGT-TV. Jak podali dziennikarze tej stacji, Kelly wraz z kolegami z liceum nagrywał popularny w Internecie w Stanach Zjednoczonych żart, zwany TP-ingiem. Polega on na owijaniu drzew, krzewów lub budynków papierem toaletowym.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje piłkarski mistrz świata. Jego gol pozbawił Polskę awansu na igrzyska olimpijskie
Podczas niewinnej - jak mogłoby się wydawać - zabawy młody golfista rzucał rolkami papieru toaletowego w przydrożne drzewa. W pewnym momencie stracił przytomność i padł bezwładnie na ziemię. Jego koledzy błyskawicznie zawiadomili pogotowie, ale życia sportowca nie udało się uratować.
- Miał ogromny talent. Jestem przekonany, że gdyby nie umarł, z pewnością zostałby zawodowcem - powiedział WMGT-TV Joe Smith, lekarz sądowy i bliski przyjaciel Haddena Kelly'ego.
Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 17-latka. Wszystko wyjaśni sekcja zwłok, która zostanie przeprowawdzona w Atlancie.Przejdź na Polsatsport.pl