Nie żyje 17-letni sportowiec. Zmarł podczas nagrywania popularnego żartu

O śmierci nastolatka poinformowała powiązana z NBC lokalna telewizja WMGT-TV. Jak podali dziennikarze tej stacji, Kelly wraz z kolegami z liceum nagrywał popularny w Internecie w Stanach Zjednoczonych żart, zwany TP-ingiem. Polega on na owijaniu drzew, krzewów lub budynków papierem toaletowym.

Podczas niewinnej - jak mogłoby się wydawać - zabawy młody golfista rzucał rolkami papieru toaletowego w przydrożne drzewa. W pewnym momencie stracił przytomność i padł bezwładnie na ziemię. Jego koledzy błyskawicznie zawiadomili pogotowie, ale życia sportowca nie udało się uratować.

- Miał ogromny talent. Jestem przekonany, że gdyby nie umarł, z pewnością zostałby zawodowcem - powiedział WMGT-TV Joe Smith, lekarz sądowy i bliski przyjaciel Haddena Kelly'ego.

Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 17-latka. Wszystko wyjaśni sekcja zwłok, która zostanie przeprowawdzona w Atlancie.