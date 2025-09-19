Patryk Dudek ze złotem! Mamy polskiego mistrza Europy
Patryk Dudek zdobył złoty medal żużlowych mistrzostw Europy. Polak mógł świętować już po zakończeniu fazy zasadniczej czwartego, ostatniego turnieju cyklu, który w piątek odbywa się w Pardubicach w Czechach.
Patryk Dudek
Polak w tym momencie w klasyfikacji generalnej miał 53 punkty i jego najgroźniejszy kontrkandydat do tytułu - Łotysz Andzejs Lebedevs - stracił nawet teoretyczne szanse na odrobienia strat (miał ich 47).
Dudek wygrywając ME uzyskał też prawo do startu w przyszłorocznym cyklu mistrzostw świata Grand Prix.Przejdź na Polsatsport.pl
