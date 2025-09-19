Patryk Dudek ze złotem! Mamy polskiego mistrza Europy

Polak w tym momencie w klasyfikacji generalnej miał 53 punkty i jego najgroźniejszy kontrkandydat do tytułu - Łotysz Andzejs Lebedevs - stracił nawet teoretyczne szanse na odrobienia strat (miał ich 47).

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje 17-letni sportowiec. Zmarł podczas nagrywania popularnego żartu

Dudek wygrywając ME uzyskał też prawo do startu w przyszłorocznym cyklu mistrzostw świata Grand Prix.

PI, PAP