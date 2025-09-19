W poprzedniej serii - rozegranej po dwutygodniowej przerwie reprezentacyjnej - GKS na wyjeździe przegrał z Lechią Gdańsk 0:2. Spotkanie krakowian z Wisłą Płock zostało przełożone z powodu obfitych opadów deszczu.

W Gdańsku w barwach GKS zadebiutował napastnik Ilia Szkurin, który kilka dni wcześniej przeniósł się na Górny Śląsk ze stołecznej Legii.

- Adaptacja przebiega bez problemu. Muszę się przyzwyczaić do nowych wymagań sztabu trenerskiego. W zespole są bardzo dobrzy piłkarze. Wiem, że od napastnika zawsze oczekuje się zdobywania goli. To normalne, ja od siebie też tego wymagam. Nie wybiegam w przyszłość, patrzę na to, co tu i teraz, ma nadzieję, że te bramki przyjdą. Z Lechią zagrałem po niecałym tygodniu wspólnych treningów. Może jeszcze nie byłem do końca wkomponowany w drużynę. Dziś jestem na sto procent - zadeklarował Białorusin.

Podkreślił, że jego ekipa zmierzy się z bardzo dobrze zorganizowanym zespołem.

- Cracovia jest rozpędzona, mocno weszła w sezon. Przygotowujemy się do tego, by zneutralizować jej atuty. Mam nadzieję, że stworzymy dobre widowisko i zgarniemy komplet punktów - zadeklarował.

Zajmujący 15., ostatnie "bezpieczne" miejsce w tabeli, katowiczanie w tym sezonie zdecydowanie lepiej spisują się na własnym stadionie. Zespół z Krakowa zajmuje trzecią pozycję, mając zaległe spotkanie.

- Mam diagnozę. Dwa najbliższe mecze z Cracovią i Wisłą Płock (w Pucharze Polski) zagramy u siebie i dobrze byłoby kontynuować dobre wyniki. Jeśli tak się stanie, to jestem przekonany, że punkty na wyjazdach też przyjdą. One nie były wcale tak daleko, jak wskazuje - niestety - czysta matematyka. Wiadomo, cztery mecze, zero punktów i sprawa jest bezdyskusyjna - to jest mało - ocenił szkoleniowiec.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

PAP