PLS 1. Liga: Pierrot Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Pierrot Czarni Radom i BBTS Bielsko-Biała zmierzą się w meczu 2. kolejki siatkarskiej PLS 1. Ligi. Która drużyna będzie górą na początku sezonu zaplecza PlusLigi? Relacja live i wynik na żywo meczu Pierrot Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

Przed nami kolejne emocje związane z siatkarską PLS 1. Ligą. Tym razem na boisko w Radomiu wyjdą zawodnicy miejscowych Czarnych oraz BBTS-u Bielsko-Biała.

 

ZOBACZ TAKŻE: Najnowsze wieści z Filipin. Tomasz Fornal oszczędzany w trakcie treningu


W pierwszej kolejce Czarni mierzyli się ze spadkowiczem z PlusLigi - GKS Katowice i musieli uznać wyższość rywala po trzech szybkich setach.


BBTS Bielsko-Biała z kolei triumfował w pierwszym meczu z beniaminkiem - Spartą Grodzisk Mazowiecki. Zawodnicy z południa Polski wygrali 3:1.


Relacja live i wynik na żywo meczu Pierrot Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BBTS BIELSKO-BIAŁAPIERROT CZARNI RADOMPLS 1 LIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 