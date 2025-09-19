Przed nami kolejne emocje związane z siatkarską PLS 1. Ligą. Tym razem na boisko w Radomiu wyjdą zawodnicy miejscowych Czarnych oraz BBTS-u Bielsko-Biała.

W pierwszej kolejce Czarni mierzyli się ze spadkowiczem z PlusLigi - GKS Katowice i musieli uznać wyższość rywala po trzech szybkich setach.



BBTS Bielsko-Biała z kolei triumfował w pierwszym meczu z beniaminkiem - Spartą Grodzisk Mazowiecki. Zawodnicy z południa Polski wygrali 3:1.



Relacja live i wynik na żywo meczu Pierrot Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport