PLS 1. Liga: Pierrot Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo
Pierrot Czarni Radom i BBTS Bielsko-Biała zmierzą się w meczu 2. kolejki siatkarskiej PLS 1. Ligi. Która drużyna będzie górą na początku sezonu zaplecza PlusLigi? Relacja live i wynik na żywo meczu Pierrot Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.
Przed nami kolejne emocje związane z siatkarską PLS 1. Ligą. Tym razem na boisko w Radomiu wyjdą zawodnicy miejscowych Czarnych oraz BBTS-u Bielsko-Biała.
W pierwszej kolejce Czarni mierzyli się ze spadkowiczem z PlusLigi - GKS Katowice i musieli uznać wyższość rywala po trzech szybkich setach.
BBTS Bielsko-Biała z kolei triumfował w pierwszym meczu z beniaminkiem - Spartą Grodzisk Mazowiecki. Zawodnicy z południa Polski wygrali 3:1.
